Terk eden erkek ne hisseder?

TERK eden erkek, sevgi durumuna göre tamamen hissiz de olabilir, hatırasını canlandıracak herhangi bir şey yok ise eğer birçok detayı unutabilir bile.

Fakat unutulmaması gereken bir şey vardır.

Erkekler aşk acısını kadınlara göre çok daha yoğun yaşarlar. Bilinenin aksine seven erkek sevdiği kişiyi aradan 10-20 sene geçse bile unutmadan acısını çekmeye devam eder.

Terk etme sebebi nedir bilemeyiz, eğer çok ciddi bir durum ise erkek büyük acıların içine düşebilir, fakat sevmeyen bir erkek ise ilk günler unutur, ilerisinde boş kaldığını hissettiği anlarda tekrar size yanaşmaya çalışabilir.

ERKEKLER CİDDİ DÜŞÜNDÜĞÜ KIZA NASIL DAVRANIR?

Bu seven erkek değil, yalnız hisseden ve kendine farklı bir şeyler arayan erkek davranışıdır.



TERK EDEN ERKEK NASIL GERİ DÖNER?

Arkadaşlar, eğer bir erkek sizi sevmiyor ise sizin ne yaptığınızın önemi yoktur bunu değiştiremezsiniz zaten, bu sebeple sizin öncelikle yapmanız gereken şeyler farklıdır.

"Erkekler ciddi düşündüğü kıza nasıl davranır?" konumuzu inceleyerek ciddi düşündüğünüz erkeğin sizin hakkında ne düşündüğünü öğrenmeli. Daha sonrasında ise sevdiğiniz ya da sizi terk eden kişi size karşı umursamaz ise ilgisiz erkeği yola getirmek için yazımızı inceleyerek ilgisiz erkekleri yola getirmelisiniz.

Bu psikoloji bambaşka bir kavramdır, terk edilen erkek ilk başta gayet umursamaz bir insan iken zamanla düşünmeye ve hatalarını anlamaya başlar. Genelde kadınlar artık terk ettiği kişiyi unutmuşken, terk edilmiş erkek psikolojisi yeni yeni canlanmış bir canlı gibi sonradan üzülmeye başlar...



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

DUKE adlı bir köpek Minnesota'daki bir kasabada tam dört dönem boyunca belediye başkanı seçilmişti!

Kasabalıların şakasıyla başlayan olay ciddileşmiş ve en çok oyu Duke almıştı.



TESPİTLİ YORUM

@susarmisinpilis KUAFÖRÜN saçını çektire çektire fön makinasını tüm sıcaklığıyla kafana sokması.

Saç diplerinde oluşan yanma ve acı... Ne kadar kötü bir an olsa da ara ara insanın canı bundan çekiyor.

Bunu hiçbir erkek anlayamaz.

****

@halityevski HAVA karanlıkken bindiğin metrodan hava aydınlıkken inmek, al sana fakir jetlağı…



ALKIŞLI YORUM

@Airplane1_2 CANIM babam ilkokul ikinci sınıftayken yağmurlu günlerde beni ve apartmandaki çocukları okuldan alırdı. Bir gün gelmedi. İşi çıktı sanmıştım. Eve yürümüştüm.

Evin önüne gidince çocukları bizim arabadan inerken gördüm. Babam beni görünce "Has.... seni unutmuşum" demişti.