Sigara içenlerin tripleri

"Sabahtan beri bu 3.sigaram daha ama?" tripleri.

Sanki iyi bi şey gibi bi de 3 tane içmiş gururla söylüyo.

Kadınların sigarayı tutarken daha "dişi" tutmaya çalışmaları, değişik el hareketleri.

Aynı şeyin yeşili.

Küllüğe peçete,ıslak mendil vb. şeyler attığınızda takındıkları sinirli tavır.

Bozuldun mu çiçeğim?

"Yemek üstüne gider ama şimdi bi' tane pardon da." tripleri.

Zaten 'üstüne' gitmediği şey yok anasını sattığımın.

Etraflarındaki her şeyi potansiyel küllük olarak kullanmaları.

O son nefesi tutup, toplu taşımada ya da binaya girince salmaları.

Toplu alanlarda, gece kulüplerinde sigaralarını tutarlarken sağınızı solunuzu yakmaları ve olağan bir şeymiş gibi davranmaları.

Sigara içmeyenlere "En güzelini yapıyorsun valla." diye büyüklük taslamaları.

Sönmemiş izmaritleri ve külleri her yere atabilecek hakkı kendilerinde görmeleri.

"Çok stresliyim ya bi' paket içilir bugün." tripleri.

La olm ben stresliyken canım hiçbişey istemiyo sizin nası bi paket sigara istiyo ki?

Sigara içince daha seksi ve daha cool olduklarını sanmaları.

Gereksiz işlerini yaparlarken sigaranızı "iki dakika" tutmanızı istemeleri.

"Ben tiryaki değilim ya istediğim an bırakırım." tripleri.

Tam bir tiryakinin kuracağı cümleler. Kuul değil, luuzır.

Tam mekandan kalkmak üzereyken sizi durdurup "Dur yeaaa sigaram bitsin öyle kalkalım" demeleri.

"Sigara sindirimi kolaylaştırıyor." tripleri.

Az ye de popon erisin kanka o zaman sigaradan medet umacağına.

Arkadaş ortamından eve geldiğinizde bırakın saçınızı, tüm kıyafetlerinizin leş gibi sigara kokmasını sağlamaları.

"Niye sigarayı bırakıyım lan siz başlayın." tripleri.

Sigarayı bırakmış gibi yapıp sağda solda gizlice içmeleri.

Bizde yedik. O leş kokunun burundan kaçarı yok.

Sigara içmeyi salak bahanelerle savunmaya çalışmaları.

"Bi' keyif sigarası yakılır şimdi." tripleri.



