Bir zamanların siyasi gafları

SÜLEYMAN DEMİREL

TÜRKİYE'DE petrol vardı da, tankerlerin hortumuna ağzımızı dayayarak biz mi içtik?

BİZ kışın Bulgaristan'dan doğal gaz alıyoruz yazın onlar veriyor.

EGE bir Yunan gölü değildir, Ege bir Türk gölü de değildir. Binaenaleyh Ege bir göl değildir.

YA neresini sıksaydım?

(Halkın tepkisine rağmen İngiltere Dış İşleri Temsilcisi'nin elini sıktığı zaman gazetecilerin sorularına karşılık verdiği cevaptır.)

DENİZ BAYKAL

FÜZELERLE savaş kazanabilirsiniz, ama füzelerin üzerine oturamazsınız. (Dahiyane!)

AMASYA Valiliği makamına...

Amasya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yılı yıldönümü nedeniyle Amasyalı vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyor, coşkunuzu yürekten paylaşıyorum. Şahsınızda tüm Amasyalıları kutluyor, sevgiler ve saygılar sunuyorum.

Deniz Baykal CHP Genel Başkanı (Yalnız Amasya'nın kurtuluşu diye bir şey yok.)

TANSU ÇİLLER

CENAB-I Allah'ı size emanet ediyorum.

HAYDAR Aliyev'e seslenirken:

Haydar Ali Bey (Ama çok mantıklı değil mi?)

SEVGİLİ Zeytinburunlular...

(Ve Zeytinburnu halkına seslenirken yaşanan dil sürçmesi dünyanın en komik tanımına dönüşür.)

BİR afet sonrasında:

"Ölü kaybı olmamıştır."

MESUT Yılmaz iktidarsızdır.

(İstikrarsızdır demek isterken.)

MÜBAREK Kurban Şeker Bayramınız Kutlu Olsun. (Toptan kutlamış.)

SAMSUNLULARA sesleniyor:

"Merhaba Antalya"

TAOCU muhalefet (Maocu olacaktı ama seksi oldu biraz, neyse…)

TRABZON'U Akdeniz'in incisi yapacağım.

TANSU Çiller: Kırat'ın yemini verecek misiniz? (Oy istiyorum demek istiyor.) Halk: Vereceğiiiiz!!!

Tansu Çiller: Biz de sizin yeminizi vereceğiz.

BU Ramazan sesleri semalarımızdan hiç gitmesin diye bize oy verin! (Ezanı kastediyor o anda tabii. Ramazan sesi derken?)

MERHABA asker! (Postacıları selamlıyor.)

"BURDUR'A Şeker Fabrikası açacağım." lafının ardından kulağına bir uyarı geliyor:

"Efendim zaten Burdur'da Şeker Fabrikası var." Tansu Çiller düzeltiyor hatasını hemen tabii ki: "İkinci Şeker Fabrikasını açacağım!"



LÜZUMLU BİLGİLER

PERU'DA belediye başkanlığı seçimleri Sovyetler Birliği lideri Vladimir Lenin ile Nazi lideri Adolf Hitler'in ismini taşıyan iki kişiyi karşı karşıya getirdi.

Peru'unun Yugar kentinde Hitler Alba Sanchez isimli bir kişi belediye başkanlığına adaylığını koydu. Lenin Vladimir Rodriges Valvarde ise seçim kuruluşlarına Hitler'in belediye başkanı olmasının engellenmesi için başvuruda bulundu. Lenin, böyle bir insanın gerçekten var olduğundan şüphe duyduğunu, ismin rakipleri tarafından kullanıldığını düşünmesinden dolayı itirazda bulunduğunu söyledi.



ALKIŞLI YORUM

Erkan Mumcu- Isparta (ANAVATAN Genel Başkanı):

Seçim çalışmaları için Eğridir'e tepeden bakan bir köye gittik. Karşılamada vatandaşlarla tek tek öpüşmeye başladım. Ancak 30-40 kişide bir, bir köy bekçisini öpüyordum.

Sonra durumu çözdüm. Köy bekçisi bir taneymiş ama onu her öptüğümde sıranın en başına geçiyormuş ve ben hep aynı bekçiyi öpüyormuşum.

Üstelik, köy halkı bir daire oluşturmuş, ben, döne döne aynı kişileri öpmüşüm.