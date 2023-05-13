Bilimsel yalan

İNSANLAR 2 yaşından itibaren yalan söylemeye başlıyor. Yani daha yürümeye yeni başlamışken yalanın ne olduğunu öğreniyoruz.

EĞER bunun abartı olduğunu düşünüyorsanız size kötü bir haberimiz var... Araştırmacıların ulaştığı sonuca göre insanlar gerçekten 2 yaşından itibaren yalan söylemeye başlıyor. Rapor, 2 yaşındaki bebeklerin yüzde 25'inin, 3 yaşındakilerin yüzde 50'sinin, 4 yaşındakilerin ise yüzde 80'inin yalan söylediğini gösteriyor.

YALAN söylerken göz bebeklerimizin büyüdüğünü biliyor muydunuz?

BİRÇOK insan karşısındakinin gözlerine bakarak yalan söyleyip söylemediğini anlayabileceğini düşünür.

Yapılan bir çalışma tam da bu düşünceye dayanak sağlayacak nitelikte; araştırma, göz bebeği büyümesinin yalan söylerken de gerçekleştiğini gösteriyor.

KESİN sonuç alınabilen bir yalan makinesi aslında bulunmuyor.

YALAN makinesi testlerini savunanların iddiasına göre yalan makinesinden yüzde 80 ila yüzde 90 oranları arasında doğru sonuç alınıyor.

İNSANLARIN yalan söylemesini engellemek için kullanılan tıbbi ilaçların çoğu aslında işe yaramıyor!

'DOĞRULUK serumu' adı verilen bu ilaçları kullananların samimi bir şekilde gerçekleri söyleyebileceği doğru fakat bu sözde gerçeklerin kişinin kendi izlenimlerinden etkilendiğini de unutmamak gerekiyor.

DUDAKLARI içe kıvırmanın birçok anlamı olsa da yalan söylendiğine de işaret edebiliyor.

DUDAKLARIMIZI hiç görünmeyecek şekilde içe kıvırma hareketi yalancılıkla bağdaştırılıyor. Ayrıca baskı ve gerginlik anında dudaklarını birbirine bastırıp gülümsemek de yalan söyleyen insanlarda sık görülen bir yüz ifadesi.

MUHTEMELEN haftada ortalama 11 tane yalan söylüyoruz.

BİLİM insanları, haftada ortalama 11 kez yalan söylüyor olabileceğimizi iddia ediyor.

Dahası hiç yalan söylemeyen gruptan farklı olarak az da olsa yalan söyleyenler ve daha sağlıklı olanlar arasında da bir bağlantı keşfettiklerini belirtiyorlar. Yani birazcık yalan söylemek sağlığımızı iyi yönde etkileyebiliyor.

YALANCILAR zamanla kendi yalanlarına inanmaya başlayabiliyor.

HİÇ durmadan yalan söyleyen insanlar bir süre sonra bu yalanların aslında gerçek olduğuna inanmaya başlıyor ve buna kendi kendini kandırma adı veriliyor. Uzmanlara göre bu durum oldukça yaygın çünkü kendi yalanımıza inanarak hem diğer insanları ikna etmemiz kolaylaşıyor hem de öz saygımızı korumuş oluyoruz.

DIŞA dönük insanlar yalan söylemeye daha yatkınlar.

TAKDİR edersiniz ki yalan söylemek toplumda sık rastlanılan bir kişilik özelliği ve araştırmacılar dışa dönük insanlarda bunun daha yaygın olduğunu iddia ediyor.



LÜZUMLU BİLGİLER

ARAŞTIRMACILAR, evcil hayvanlarımızla konuşurken, diğer insanlarla konuştuğumuzdan daha tiz, şarkı söyler gibi bir ses kullanma eğiliminde olduğumuzu bulmuşlardır.

Bu, "evcil hayvanlara yönelik konuşma" olarak biliniyor ve görünüşe göre tüylü dostlarımız buna gerçekten tepki veriyor!



ALKIŞLI YORUM

BİRGÜN uyurken bir anda susadığımı hissettim, gözlerimi açtım, karanlıkta insana benzeyen bir şey Allahu Ekber diyerek bir aşağı bir yukarı kalkıp kalkıp iniyordu. Çok korkmuştum, yorganı üstüme çekip gitmesini bekledim.

Tekrar baktım hala gitmemişti, sonra tüm cesaretimi toplayıp o karanlık şeye doğru bir uçan tekme savurdum. Patır kütür sesler çıktı. Annem geldi ışığı açtı bir baktım, dedem yerde yatıyor.

Adam namaz kılıyormuş.