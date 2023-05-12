Ofis rutini

KULLANDIĞINIZ bilgisayar programlarından biri sorun çıkarır.

KIZ arkadaşlarınızdan biri sevgilisiyle kavga etmiş olur.

İNTERNETİNİZ en az bir kere kesilir.

MUTLAKA diyete başlayan birileri vardır.

GÜNLÜK falınızı okuyan biri çıkar.

GÜN içinde en az bir kere işten ayrılmayı düşünürsünüz.

KENDİNİZİ ofisin en akıllı çalışanı olarak düşündüğünüz bir an kesinlikle olur.

HAKKINDA konuştuğunuz bir arkadaşınız sizi duyar.

O günün çok sıkıcı olduğunu illaki dile getirilir.

MUTLAKA birileri yanlış bir e-mail atar.

ÇAY severler ile kahveseverler en az bir kere hangisinin daha iyi olduğunu tartışır.

ÖĞLE yemeği sırasında "sağlıklı bir şeyler yemenin gerekliliği" ısrarla vurgulanır.

ÇÖZÜMÜNÜ kimsenin bilmediği bir sorun ile karşılaşılır.

İŞİ acil olan bir müşteriniz olur.

BAŞKA bir iş kurulması gerektiği kısa süreli tartışılır.

O gün izin alması gerektiği halde çalışan fedakar birileri mutlaka vardır.

MÜDÜRÜNÜZ sizi motive edecek bir şeyler söyler.

HER gün geç kalan birileri olur.

"KEŞKE şöyle cevap verseydim" dediğiniz bir şey mutlaka olur.

DÜZENLİ spor yapmanın erdemleri vurgulanır.

EN az bir ofis dedikodusu size kadar ulaşır.

CİNNET eşiğine yaklaşan birileri olur.

AŞIRI komik şakalara maruz kalırsınız.



LÜZUMLU BİLGİLER

BİR araştırma, iş e-postalarında emoji kullanan kişilerin meslektaşları tarafından daha az yetkin olarak algılandığını buldu. Bu nedenle, emojiler kişisel iletişim için harika olsalar da, profesyonel yazışmalar için en iyi seçim olmayabilirler.



TESPİTLİ YORUM

@havvagelmezabi AŞUREYİ neden sevmiyorsunuz ya imkansizi gerceklestirip tatlı olmayı başarmış kuru fasulyeler var içinde. Daha nasıl kanıtlasın size kendini!



ALKIŞLI YORUM

@Parodianne BENİ becerikli ev kadınları diye bi gruba almışlar.

Kadının biri iki tane soda şişesi paylaşmış bunları atmaya kıyamadım ne yapabilirim diye sormuş. Bende molotof yap eltinin üzerine at dedim.

Hemen gruptan atıldım. İyiliktee yaramıyor bunlara



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@ozturkefendi_ ANNEM oğlumla oynarken çocuk koltuktan atladığında bir şey olacak diye aklı çıkıyor.

Bizi çocukken anahtarı içeride unutunca ip bağlayıp balkondan aşağı salıyorlardı.

Gerçekten evlat ceviz, torun ceviz içiymiş.