Özlenen mahalle hayatı

APARTMANIN önünde halı yıkamak:

Yaz gelince annelerimizin, konu komşunun organize olduğu bu temizlik hareketi biz çocuklar için de mükemmel bir eğlenceydi. Çıplak ayakla halının üstünde dolaşmak, hortumla oynamak anneden gelen bir müdahale ile son bulurdu.

KALDIRIMDA çekirdek çitlemek:

Mahallenin en büyük sosyalleşme eylemlerinden bir tanesi. İşin ilginç yanı, kimse kimseye haber vermeden aynı anda aynı yerde olabiliyordu.

PARKTA içmek için çay demleyip termosla götürmek:

En yakın belediye parkında açık havanın tadını çıkartmanın ekonomik yolu buydu. Büyükler çay içerken çocuklar da bir kenarda oyun oynardı.

SİNEK ilaçlama arabası geçince heyecanlanmak:

Çocukların adrenalin dolu eğlencesi, sinek ilaçlama arabalarının arkasından koşmaktı. Sokağın en ucundan görür görmez hepimiz heyecanlanmaya başlardık.

YERDE rengarenk misketler bulmak:

Ne kıymetliydi o cam misketler. Çocuklar tozun toprağın içinde oynarken mutlaka birkaç misket unuturlardı.

Ayaklarımız kaç kere miskete basmıştır, kim bilir.

TAŞLARDAN kale oluşturup maç yapmak:

Nerede küçük, boş bir alan varsa orada mutlaka maç yapan çocuklar vardı.

SÜPERMARKETLERİN varlığından bihaber, lazım olan her şeyi bakkaldan satın almak:

Kötü gün dostumuz bakkal amcalarımız artık tek tük var.

Süpermarketlerin karşısında direnmek onlar için doğal olarak çok zor oldu.

AYNI apartmanda olmasa bile mahalledeki tüm komşuları tanımak:

Şimdi bir düşünün bakalım, apartmanınızda oturan kaç kişiyi tanıyorsunuz? Öyle ki, karşı komşumuzun kim olduğunu bile bilmiyoruz bazen.

CEP telefonundan mesaj çekmek yerine "Müsaitseniz annemler size gelecek" diye kapıya çocuk göndermek:

O zamanları yaşayan bütün çocukların öz güven sahibi olmasında bu eylemin çok önemi var.

POSTACININ gelişini dört gözle beklemek:

O zamanlar 'Postacı hiç kötü haber getirmez' diye düşünüyorduk herhalde. Öyle de oluyordu.

RENKLİ macuncunun geçişini beklemek:

Görüntüsü bile büyüleyiciydi bu macunların. Kimi yerlerde allı ballı olarak da satılırdı.

EVDEN eve rengarenk çamaşırlar asmak:

Kimisi buna 'Ay çok ilkel' dese de mahallenin renk cümbüşü gibi bir şeydi. Üstelik mükemmel bir ortak iş yapma biçimi.

İLK mühendislik denemesi olarak tornet yapmak:

Bunu yapmak acaba ilk kimin aklına geldi? Yokluktan yaratıcılık doğar derler ya, gerçekten doğru. onedio.com



LÜZUMLU BİLGİLER 2021'DE

Almanya'da bir adam yanlışlıkla banka hesabına 280 milyar avroyu (yaklaşık 333 milyar ABD doları) aşan bir ödeme aldı. Adam, hesabında bu kadar büyük miktarda parayı görünce şok oldu ve hemen bankaya haber verdi. Bankanın parayı transfer ederken bir hata yaptığı ve tutara yanlışlıkla çok fazla sıfır attığı ortaya çıktı.



TESPİTLİ YORUM

@Melihgurel SABAH uyandım, Avrupalı gibi bisikletine bin, erken saatte sporuna git, güne sağlıklı başla Melih, düzelecek her şey" dedim.

Spor salonunun önünden bisikletin selesini ve sepetini çalmışlar.



AlkışlıYorum

@ayierdem ZONGULDAK'TA bir adam var.

Bir gün kavgada birine bir vurmuş vurduğu kişi geçici hafıza kaybı yaşamış, adamın lakabı o günden beri Format Hasan.