Kayınço müessesesi

KAYINÇO, damadın dövülmesi gerekiyorsa en yetkili mercidir.

Kayınço dediğin eğer bacısını mutsuz eden etken damat beyse, her an şiddet uygulamaya hazır olmalıdır.

KAYINÇO damadı dövemiyorsa başka platformlarda damada üstün gelmesini bilmelidir.

Kimi zaman olur, damat kayınçodan daha gürbüz çıkabilir. Bu gibi durumlarda, kayınçolar farklı ortamlarda damadın ağzının payını verebilecek donanımda olmalıdır.

KAYINÇO bacı sevgisine muhtaçtır.

Bir kayınço bacısıyla eniştesinin en özel anlarında bile sevgi ve ilgiye muhtaç bir hale bürünüp romantizmin içine etmesini, edip de üstüne tüy dökmesini bilmelidir.

KAYINÇO gönüllü barış elçisidir.

Kayınço her ne kadar eniştesine zulüm de olsa, bacısıyla incir çekirdeğini doldurmayacak konular yüzünden araları bozulduğunda olaya müdahale edip hemen aralarını yapmalıdır.

KAYINÇO kara gün dostudur.

Gün olur damadın bir derdi bir sıkıntısı olur, kayınço bu gibi durumlarda bacısının mutluluğunu düşünerek damadın dert ortağı olmalıdır.

Çünkü mutsuz damat mutsuz bacı demektir.

KAYINÇO evlenmeden olmazcıdır.

Öyle ortada nişan nikah yokken 'Biz aynı eve çıkacağız' gibi talepler karşısında gözü dönmeyen adam kayınço olamaz.

KAYINÇO 'baba'dan önce 'dayı' dedirtebilmelidir.

Yeğen faktörü işin içine girince kayınçonun, damada olan üstünlük kurma çabası bebenin üzerinden devam etmelidir ki damat kendini salmasın.

KAYINÇO tatilde de nefes aldırmamayı bilmelidir.

Öyle ortada yüzük neyim yokken birlikte tatile giden bir çiftin ensesinde kayınço soluğu hissedilmiyorsa, o kayınço görevini yapmıyordur.

KAYINÇO tatil mevzusunda zalımlaşabilme hakkına da sahiptir.

Eğer damat çok hovarda bir tipse tatilde cozutmasını dört koldan engellemek amacıyla kayınço mahalle arkadaşlarını da tatile getirebilir.

KAYINÇO kimi zaman taraf değiştirmeyi bilmelidir.

Gün olur damat bacıya 'Mini etek giyme', 'Beli açık giyinme', 'Az bir edepli dur' gibi uyarılar yapar, bacı bu durumdan hoşnut olmaz.

KAYINÇO bacısını bir denge unsuru olarak konumlandırmalıdır.

Sonuçta damat elin adamıdır, dağdan gelip bağdakinin bacısına sarkmış adamdır.

KAYINÇO gerektiğinde "Yürü lan eve gidiyoruz" diyebilmelidir.

Kayınço bacısının sahipsiz olmadığını her yerde her zaman hissettirebilmeli ve bacısını tutup kolundan eve götürebilmelidir.

KAYINÇO varlığını her zaman hissettirebilmelidir.

Bacısıyla sevdiceğinin ilişkisini zor da olsa kabullenmiş bir kayınço her daim onların yanında varlığını hissettirebilmeli ve 'Bu ilişkiye benim onayım var' düşüncesini ele güne ıspatlamalıdır.

KAYINÇO, 3 kardeş olmayı kabullenebilmektir.

Kayınço için damat en nihayetinde 'kayın birader'dir.

Bu sebeple onunla kardeş gibi olmak en güzelidir. İdeal bir kayınço olmayı başarabilmiş her erkek kendi ilişkisinde en büyük desteği damattan görecektir.

Bu desteği vermeyen damada yazıklar olsun arkadaş.



