Bir görümce anatomisi

GÖRÜMCE, müstakbel damadın kararlarında en etkili mercidir.

GÖRÜMCE ile arasını iyi tutmayan bir kadının evliliğe giden yolda işi çok ama çok zordur.

EĞER görümce eş adayınızın ablası ise işiniz iki kat zordur, kaynananızdan bile beter olabilir.

GÖRÜMCE laf sokan, laf çarpmayı seven bir kişiliktir, bunu asla unutmayın.

GÖRÜMCENİN bu laf sokmalarına dengeli karşılık vermeniz önemlidir.

EŞ adayınız ile konuştuğunuz bir konuyu, görümce kardeşinden duyarsa işiniz zor.

BİR görümce sözlerinin dikkate alınmadığını sezerse çok tehlikeli olabilir.

GÖRÜMCE sadece görümce değildir, onun aynı zamanda anne, baba ve diğer tüm akrabalar olduğunu asla unutmayın.

GÖRÜMCENİZ evliyse, enişteye yanlamak iyi bir davranış olabilir.

Müstakbel enişteniz onun gazını alacaktır.

GÖRÜMCENİZİN çocukları varsa onlara kendi çocuğunuz gibi davranmayı unutmayın, en azından düğüne kadar.

GÖRÜMCENİZİN dedikodusunu yapacaksanız bunu kesinlikle ağzı çok sıkı birileriyle yapın. Kulağına giderse sizi çoğaltır.

MÜSTAKBEL eşinize asla görümcenizi kötülemeyin, ama asla!

GÖRÜMCENİZ iyi olabilir, çok iyi anlaşıyor olabilirsiniz ancak yine de asla eline evlendikten sonra kullanabileceği kozlar vermeyin.

ŞUNU asla unutmayın, görümceniz sizin sırdaşınız değildir!

EV ziyaretlerinde görümcenin etki alanına girmeye çalışmayın. Yardım etmek istiyor olabilirsiniz ama orası onun bölgesi, saygı gösterin. Bırakın çay servisini o yapsın.



LÜZUMLU BİLGİLER

JAPONYA'DAKİ araştırmacılar, bir köpeğin havlamasını insan benzeri bir sese dönüştürebilen bir cihaz geliştirdiler.

Yani şimdi, sadece size havlamak yerine, köpeğiniz gerçekten aklından geçenleri size söyleyebilir!



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam spor yapan birini görünce mutlu olur, içinden "Helal olsun iyi koşuyor, ben de başlayacağım" der, ama göbek arşa çıkmadıktan sonra başlamaz.



ALKIŞLI YORUM

@selimpusat13 YAN masada erkek evlenme teklif etti. Kadın diyor ki, "Gündüz vakti kahvaltıda evlenme mi teklif edilir.

Ben böyle hayal etmemiştim." O esnada ortaya sucuk geldi.

Erkek "Aşkım soğutmayalım. ben sana akşam da ederim" diye yemeye başladı.

Aşırı haklı. Sucuk önemli tabii.

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@srdr0168 POLİS memuru bir abiye araba satacaktık. Yarım saatliğine arabayı denemek istedi.

Geri geldiğinde "Vazgeçtim, almayacağım" dedi. Akşamına arabanın bağajına bir baktık damacana izleri var. Adam eve çeşmeden su taşımış. Bugüne kadar böyle kazık yememiştim.