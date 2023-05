Eltilik

AKRABALIK ilişkileri, resmen üniversitede eğitim verilmesi gereken bir bölüm adeta... Her şey o kadar çetrefilli ki, insan bazen sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilemiyor.

Şüphesiz ki bu akrabalık çeşitlerinden en zorlusu da eltilik müessesesi. Biz de bu kutsal oluşumu biraz inceledik ve sizler için bütün detaylarını ortaya serdik.

Buyrun sevgili eltiler...

ELTİLİK, doğuştan kazanılan bir sıfat değil; mücadele ile elde edilen bir rütbedir.

İNSAN halasının oğlunu ya da ebe annesini her gün göremez ama eltiler birbirleriyle en sık görüşen akraba grubudur.

AMERİKA finans piyasasını ya da Merkez Bankası'ndaki dalgalanmaları bilmezler ama birbirlerinin mal varlıklarını en ince ayrıntısına kadar bilirler.

Fakat diğerinin bu durumdan hiç haberi olmaz!

BİR eltinin diğerine ziynet eşyası ya da ganimet şov yapması için herhangi bir gündelik işle uğraşması yeterlidir.

ELTİLİK ilişkisini, dış ülkelerdeki maslahatgüzar ya da büyükelçi gibi oldukça bürokrasi gerektiren bir ilişki çeşidi gibi düşünebiliriz.

BİR eltinin yetki aldığı en büyük merci kayınvalidesidir.

BİR kaynananın gelinine verdiği değer, emekli maaşını paylaşma oranıyla sabittir.

BİR elti, zamanın getirdiği bütün trendleri takip etmek zorundadır.

ELTİLER arası mücadelenin en önemli temsilcileri şüphesiz hiçbir şeyden haberi olmayan bebeliktir. Bu amansız yarışta, en az anneleri kadar ter dökerler. Bilhassa okuldaki başarı ve şiir ezberleme konusu puanları belirler.

GERGİNLIĞİN daima sabit kaldığı eltiler arası ilişki ve enformasyon bölümünün namı, çeşitli sanat eserlerine adını verecek kadar yürümüştür.

SÜLALE hiyerarşisi içerisinde birbirlerine rakip olarak konumlandırılmış olsalar da, dış mihraklara karşı birlik ve beraberliği asla bırakmazlar.

ELTİLER arasında büyük gelin olmak oldukça önemli bir otoritedir ama en sağlam fitneyi de her zaman küçük gelinler geliştirir.

Küçük eltiler AR-GE departmanı gibi çalışır.

HERKES elti olamaz.

Yani bu eşinin erkek kardeşi olmadığı için değildir. Eltilik bir yetenek, eltilik bir sanat, eltilik bir bilim dalıdır. Bu önemli statütün hakkını verebilmek Güven, tecrübe ve özveri ister.



