Yaaa Amerika böyle bir yer

"DÜNYADA sadece Amerika'da kredi kartı geçmişinizin olmaması kötü bir şey kabul ediliyor..." "AVRUPA'DA ekstra büyük boy sayılan bir içecek Amerika'da küçük boy olarak satılıyor..." "SABAHIN köründe kahvaltı yaparken pankek gibi tatlılar yemelerini anlayamıyorum." "AMERİKA vatandaşlarının kendi vergilerini hesaplayıp sonra da gidip yatırmaları gerekiyor. Herkes muhasebeci gibi resmen." "SİZ çağırmış olmasanız bile evinize gelen ambulansa yüzlerce dolar para ödemek zorundasınız." "AMERİKA'DA okullara silahlı saldırı olayları yaygın olduğu için öğrencilere silahlı saldırı tatbikatı yaptırıyorlar...

Şaka gibi." "TÜM yiyecekleri aşırı şekerli. Amerikan ekmeğini diğer ülkelerde kek diye satabilirler." "TELEVİZYONLARDA reçeteli ilaçların reklamının yapılması bana çok garip geliyor. Amerikalılar araba markası sayar gibi ilaç isimlerini sayabiliyorlar." "AMERİKA'DA market raflarında gördüğünüz fiyatlar gerçek fiyatlar değil! Etiketlere faiz yansımıyor, ne kadar para ödeyeceğinizi kasaya gidince öğreniyorsunuz." "ÇALIŞANLARIN izinleri çok kısa. Üstüne üstlük anneler için ücretli izin vermiyorlar. Avrupa'da işten atılma korkunuz olmadan 1 yıla kadar doğum izni alabiliyorsunuz." "İKİ işte çalışıp yine de evsiz olan, sokaklarda yatan insanlar var burada." "SAĞLIK hizmetleri paralı olduğu için insanlar tüm varlıklarını harcıyor, büyük borçlara giriyor. Olur da hastalanırsanız tüm hayatınız borç ödemekle geçiyor.

Buna rağmen insanlar ses çıkarmıyor, siyasetçiler bu sistemi destekliyor..." "HALKA açık tuvaletlerin kapıları çok küçük. Ben tuvaletimi yaparken aşağıdan birisi kafasını uzatacak diye korkuyorum bazen." "SİYASETÇİLER bir seçim için milyarlarca dolar harcıyorlar." "HANGİ içkiyi söylersem söyleyeyim ağzına kadar buz dolduruyorlar. Değişim öğrencisi olarak Çin'den gelen arkadaşım çok şikayetçiydi bu durumdan, çünkü Çin'de bütün içecekleri ılık veriyorlarmış." "DİĞER tüm kültür şokları bir yana, Amerika'nın diğer ülkelerden en büyük farkı silahlar... Gittiğiniz markette, oturduğunuz kafede belinde silah taşıyan sıradan vatandaşları görüyorsunuz.

Neresi normal bunun?"



LÜZUMLU BİLGİLER

HIZIN verildiği hüküm ilk kişi 12,87 kph hızla yürür.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, hız yapmakla suçlanan ilk kişi, İngiliz Paddock Wood köyünden Walter Arnold'du. 28 Ocak 1896'da Arnold, 19.

Yüzyıl'da Benz'in de hız sınırının dörtte birini çıkardığı görüldü ancak o zamanki hızın ötesine geçtiğinde sadece 3.22 kph olduklarında, bu, bugünün insanlarına göre çok hızlı gitmediği amacını içeriyordu.

Polis memuru, onu bisikletiyle kovalamak zorunda kaldı, 4 sterlinlik (46.24 tl) bir ceza verdi.



TESPİTLİ YORUM

@arjiindicle AYNI bankta çay içtiğim kişi yere çöp attı uyardım, "N'olcak bel temizliyorlar zaten" dedi.

1 dk sonra süpürmeye gelen temizlik görevlisinin "Abim çayınızın üstünü elinizle kapatın, süpürüyorum ya toz girmesin" dedi. Bu ince ruhlulukla süpürgeyi yanımdakine soktu haberi yok.