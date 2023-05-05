Yaz geliyor

BAKKALLARIN dondurmayla dolması:

Yazın en önemli sembollerinden biri kesinlikle dondurma! Kışın dondurma yemek isteyenler için hüsranla sonlanabilen bu durum; yazın, kışın acısını çıkartmakla geçebiliyor. Annelerin 'Onların içinde gerçek süt yok, süt tozu onlar çocuğum' hezeyanları bir yana, hakikaten nefis bir şey!

SADECE sıcaklıktan bahsedilen haber bültenleri:

Sıcaklıklar niyeyse sürekli 'mevsim normallerinin üzerinde' son yıllarda. Dolayısıyla boş kalan haber bültenlerini doldurmak için iyi bir malzeme olsa gerek.

ERİĞİN pazarlarda yer alması:

Yazın sevilen çocuğu kesinlikle erik! Pazarda, markette görüldüğü anda herkeste bir hararet yaratıyor.

Eve gidene kadar pis bile olsa yeniyor.

GÜNEŞ kremi ve türevlerinin kasa yanına gelmesi:

Alışverişin son ayağında pamuk eller cebe gitmeden, sakız ve şeker almayı hayal ettiğiniz kasa yanında, kilitli cam dolapların içinde güneş kremlerinin yer aldığını görürsünüz. Eğer sayfiye yerindeyseniz bu daha önce gerçekleşir ve sinekle böcek kovucuların da yer alması söz konusudur.

PARMAK arası terlik ve atletin ortaya çıkması:

Evet, sevsek de sevmesek de atlet ve parmak arası terliğin karınca gibi her yerde görüldüğü bir zaman dilimi yaz.

SABAHLARA kadar oturmak:

Sıcakta uyumak kolay değil.

Bu da 'akşam yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez' denilen eylem. Eylem dediysek, sabaha kadar oturup konuşmak ve birilerini çekiştirmekle geçirilir genelde. Sadece film gecesi diye de başlanan türleri görülmektedir.

SAHİLLERİN oturma item'larıyla dolması:

Yaz gelince, 'ne yudumluyorsanız' koymanızı sağlayan oturma elemanları ortaya çıkıyor. Bu sene parklarda, bir çeşidine daha rastladık; air lounge özelliği olan bir oturmalık, sadece siz değil arkadaşlarınız da oturabiliyor (havayla şişirilen oturma aleti için, millet deli gibi koşuyor parkta).

SİVRİSİNEKLERİN ortaya çıkması:

Sürekli kaşınmak, sulu yaralar oluşturmak yazın vücudun alıştığı bir tepki.

Büyüklerin söylediği gibi limon ya da kolonya sürülse belki problem biter ama sivrisinek popülasyonu ve sesleriyle beraber bir süre yaşamak olayı çekilmez kılıyor.

GAZETELERDE Eda Taşpınar ile karşılaşılması:

Milenyumdan önce mi yoksa sonra mı kendisiyle tanıştık bilmiyoruz ama sadece müzisyenler değil; Eda Taşpınar da yazı bekleyenlerden.

Yanmayı ve yanık tenleri o kadar çok seviyor olmalı ki kendisini hiç boğazlı kazakla görmemiş olmamıza rağmen, bitter çikolata gibi plajlarda gezindiğini biliyoruz üç ay.



LÜZUMLU BİLGİLER

DÜNYADA 14.5 saatte bir yeni bir McDonald's şubesi açılıyor.

Bir şeyleri atıştırmak istediğimizde aklımıza gelen ilk fast food markalarından biri. Kırmızı rengi, palyaçosunu ve hatta hamburgerinin siluetini dahi gördüğümüzde hangi marka olduğunu anlayacağımız kadar zihnimizde yer almış bir zincir, McDonald's...



TESPİTİ YORUM

@karizmaa666 ÇAMAŞIR suyu diye bir şey var ama çamaşırlarımıza değmemesi lazım çok enteresan...



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@Cemil_Marki ZENGINLER nasıl zengin olduklarını ücretli konferanslarda fakirlere anlatıp bir de öyle para kazanıyorlar. İyi tezgah ha...



AlkışlıYorum

@arjiindicle 'KAZA yaptık hay sana ehliyeti verenin' diye arabadan indim.

Karşı arabadan 8 ay önce ehliyet verdiğim adayım indi.