Hayat felsefesi çay

HERKES bilir ki çay Türk milletinin hayati sıvısıdır. İster mutlu ister mutsuz olalım, her anımız ondan sorulur. Yani kısacası hayatımızın başrolündedir.

Böyle olmasının da bol bol sebepleri var tabii ki:

BİR arkadaşımıza içini sıkan o derdini ancak "Gel bir çay demleyim de oturalım" diyerek anlattırabiliriz Eskiden dumanla anlaşılırdı, şimdi ise çayın dumanı anlaşmamıza yardım ediyor.

SOĞUKTAN üşüyüp gelene de sıcaktan bunalıp koşana da sunduğumuz şey hep aynıdır, ikisine de ilaç gibi gelir...

ÇAY sevgimizi anlatmamız için destanlar yazmamıza gerek bile yoktur.

Çünkü yeri gelir depremde ilk kurtardığımız şey çay olur.

Arkasında çayını bıraktı dedirtmeyiz...

BİRİNİ bekliyorsak asla yalnız değilizdir, gelir mis gibi kokusuyla bize eşlik eder. Geç kalan arkadaşlarımıza bu sebeple kızmadığımız bile olur.

Gerçi beklediğimiz kişi geciktikçe, ince belli çay bardağının yerini su bardağı alır.

KAHVALTININ mutlulukla bir ilgisi olmasının arkasında yatan sırdır ince belli bardaktaki çay...

BİRİ bizi iş yerimizde ziyarete gelmişse, sevincimizi çay söyleyerek gösteririz.

Hatta ilk sorumuz da 'Çay iç, bişi iç?' olacaktır :)

EVDE tatlı arayışımız başlarsa, eğer çaya bisküvi batırmak asırlardan beri bize yeter...

Ata sporumuz desek yeridir.

ÇALIŞIRKEN herkesin aklında tek bir an vardır; kısa bir süre de olsa bizi çok mutlu eden; çay molası...

Bitse de gitsek!

SIRF çayın yanına ikram için, yemek sonrası çay keyfimiz güzel olsun diyerek tatlı tuzlu atıştırmalıklar yapmaya çalışırız.

Maksat tamamiyle çay içmek :)

SADECE çay içmek için bu ülkede birçok kişinin neredeyse her gün uğradığı çayhaneler vardır...

Ne kadar önemli olduğunu buradan bile anlayabilirsiniz.

MİSAFİRİN kapı ziline basmasıyla çaydanlığın ocağa konması aynı ana eşlik eder.

BİZİM milletimizin gözbebeği çaydır. Ne yersek, nereye gidersek, kiminle sohbet etsek tadı aynıdır; çayın yeri başkadır!



