Bahar alerjisi

DIŞARIDA hava çok güzel! Bir de bütün o çiçekler ve ağaçlar sizi öldürmeye çalışıyor olmasa...

HAPŞIRMA, kaşıntı, boğaz ağrısı... Soğuk algınlığıdır, yakında geçer... mi acaba?

DIŞARI çıkarken iyi silahlanmanız gerekir... Polenler her yerde!

ARABANIZIN üstünü kaplayan polen görüntüsü sizin için nice korku filmine taş çıkartır niteliktedir.

"PENCERE açalım abi yaa" deme gafletinde bulunanı affetmezsiniz.

PİKNİK yapma düşüncesi güzeldir... Ta ki gerçekleşene kadar.

HER gün en azından bir kişi, "kesinlikle işe yarayan" bir ilaç önerir.

AĞIR ilaçları deneyebilirsiniz... Tabii ki 12 saat uyumak istiyorsanız...

O MALUM mevsim başladıktan bir süre sonra, burundan nefes alma yetinizin kaybolmasının yasını tutmaya başlarsınız.

ARKADAŞLARLA dışarıda içki içme havası, antihistaminik alma havasıyla çakışır.

"YA neysee..." deyip diğer insanlar gibi ilkbaharın tadını çıkarmaya çalışırsınız.

NEFES alamadığınız ve ilaç kullandığınız için sürekli yorgunmuş, ağlıyormuş ya da kafayı bulmuş gibi görünürsünüz.

EVET, Neti Pot'u daha önce denediniz... Ve evet, hala kabuslarınıza giriyor.

BAŞKALARININ yanında hapşırmak ve sümkürmek hayatınızın bir parçasıdır.

HERKES sizin sürekli hasta olduğunuzu düşündüğünden, "Alerji sadece!" diye terslenmeyi alışkanlık haline getirmişsinizdir.

NE zaman makyaj yapmaya kalkışsanız, çabucak pişman olursunuz.

ASLINDA ne zaman dışarı çıksanız pişman olursunuz...

YANINIZDA her zaman kağıt mendil taşırsınız... Her zaman.

VE nihayet semptomları biraz kontrol altına almayı başardığınızda alerjiniz bir soğuk algınlığına veya sinüzite dönüşür. Geçmiş olsun!

Kaynak: buzzfeed.com



