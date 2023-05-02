Yeşilçam dövüşleri

KAVGA sahnelerinde, eğer ortalıkta bir havuz görünüyorsa, grup ne kadar kalabalık olursa olsun, kavga bütün kötü adamlar havuza atılana kadar sürer…

HAVUZUN gerçekten de kötü adamlar üzerinde nihai bir etkisi vardır. Havuz yakınında kalabalık bir dövüş cereyan ettiğinde, kötü adamlar kahramanımız tarafından defalarca yere serilseler bile kalkıp yeniden saldırırlar. Ancak havuza atılan asla havuzdan çıkıp tekrar saldırmaz.

TABANCALI çatışmalardan kurtulmak için fötr şapka giymek yeterlidir.

Bu kesin bir tabudur: Fötr şapka takan birinin, şapkası vurulur. (Ancak şapka vurulduktan sonra, eğer yeniden ateş edilmeden önce alıp başına takamazsa, artık hayatı tehlikededir.)

ORMANDA dövüş sahnelerinde polis, tam iyi adam kötü adamların hepsini alt eder etmez gelir.

Kahramanımız son yumruğu atınca, birden bire orman yolunun ortasında arka arkaya dizili iki ya da üç polis arabası belirir.

POLİS baskınlarında, kaç polis arabası olursa olsun, hepsinin kapıları aynı anda açılır. Öndeki arabadan iki tane pardesülü ve fötr şapkalı sivil polisle, iki tane üniformalı polis; arkadaki araba ya da arabalardan da dörder tane üniformali polis çıkar…

SİLAHLI çatışma sahnelerinde, en kötü yer tavandır. Tavanlarda koşan adamlar durur ve hepsi tek tek vurulup aşağıya düşer.

(Kötü sonla bitecek bir filmse ve kahramanımız ölecekse bile, yerdeki adamlardan biri tarafından vurulur.)

TAVANDAKİ adamın yapabileceği en kötü şey, arkası dönük olan kahramanımıza nişan almaktır. Çünkü tam o anda, kahramanımızın arkadaşı tarafından vurulur.

EĞER kötü adamın elinde baştan bıçak varsa korkuya gerek yoktur. Çünkü bu durumda, kahramanımız kolunu bükerek bıcağı elinden düşürür. Ancak elinde bıçak görünmeyen adamlar tehlikelidir, çünkü son anda çıkarıp esas kız ya da esas oğlanın karnına saplayabilir.

YERDE kum varsa, kötü adam ne yapar eder bir avuç alıp kahramanımızın gözüne atar…

KALABALIK kavgada filmin kahramanını yenmenin en pratik yolu, kafasına bir çuval geçirip, çuvalın etrafını urganla sarıp, dört bir yandan sopayla vurmaktır.



LÜZUMLU BİLGİLER

1788 YILINDA Avusturya ordusu, Osmanlı İmparatorluğu ile yaptığı Şebeş Muharebesi sırasında yanlışlıkla kendi kendine zaiyat verdi...

Karanşebeş Kasabası yakınında ilerleyen Avusturya ordusundaki süvari ve piyadeler, savaş içip sarhoş olunca birbirleriyle savaşmaya başladılar!

Tahminlere göre olayın sırasında 10 bin kadar ölü ve yaralı oldu...



TESPİTLİ YORUM

@kaygivefirar LAN oğlum biz her akşam işten geldiğimizde böyle yarı baygın uzanıp kalacak mıyız nasıl olacak bu iş?



ALKIŞLI YORUM

@mozge ALTI yıldır ehliyeti olan ama birkaç aydır araba kullanan bir arkadaşla yoldayız. Kapı açık kalmış fark etmedik.

Gösterge panelinde işaret yanıyor.

'O işaret ne?' dedim. Diyor ki 'ÖNEMLİ DEĞİL O ARADA YANIYOR...