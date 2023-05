Hayat kurtaran öğütler

HER gün gazetelerde, televizyonlarda "Hayatımızı değiştirecek öğütler" yayınlanıyor. Bunlardan bir kaçını incelemeye aldık:

Dostlarınızla dertlerinizi paylaşın. Tavsiyelerini dinleyin.

BÖYLECE kime ne kadar borcunuz olduğunu yedi mahalle duysun, rezil olun, bir daha kimseden borç alamayın.

Hayata farklı bakın. Hobilerinizden birini paraya çevirip çeviremeyeceğinizi düşünün.

PARAYA çevireceğiniz hobiniz için harcayacağınız parayla bütçenizi iyice sarsın.

Ailenizle beraber olmaya çalışın. Mesela pazar günleri beraber parklara gidin, sade bir yürüyüşle dertlerinizden arınırsınız.

ÇOCUKLAR yorulup eve taksiyle gelmek veya acıkıp fast-food, simit, kola, çekirdek, mısır, oyuncak isteyince astarı yüzünden pahalıya gelsin.

Birbirinize karşı açık olun. Her şey, ancak açıkca konuşulunca çözülür.

HER gün para meselesini konuşa konuşa iyice birbirinizden uzaklaşırsınız.

Birbirinizden hiçbir şey saklamadan, neye ne kadar harcadığınızı bir liste halinde söyleyin.

BÖYLECE bir maç bileti yüzünden olay çıksın.

İşsiz bile olsanız, kendinizi bırakmayın. Her gün fiziksel egzersiz yapın.

"BU kadar sağlıklı ve dinç olduğum halde, neden hala işsizim?" diye düşünüp bunalıma girin, olan parayı da psikologlara yatırın.

Mutlaka yüksek öğrenim görün. Yüksek öğrenim görenler her zaman zengin ve başarılı olurlar.

8 SENE ilköğretim, 4 sene lise, yetmedi 4 sene de üniversite okuyun. Bu 16 yıllık çilenin ardından uzun süre iş bulamayın, sonra da -büyük ihtimalle- lise mezunu bir patronun emri altında çalışın. Tebrikler!

Size tahsilli olanların mutlaka başarılı olacaklarını söylemiştik.



LÜZUMLU BİLGİLER

EFSANE futbolcu Lionel Messi'nin ilk sözleşmesi bir yemek masasında peçetenin üzerinde imzalanmıştı.

Bu peçete şu an Credit Andorra Bankası'nda bir kasada tutuluyor.

Sözleşmeyi FC Barcelona yöneticileriyle çıktığı bir yemekte imzalamıştı.



TESPİTLİ YORUM

@FAZLIPOLAT

KAYINVALİDEM yıllardır çocuğumun kendi oğluna çok benzediğini iddia ediyor. Ben de bana benzediğine eminim.

Artık ikna olsun diye kendi bebeklik fotoğrafımı gösterdim. "Aynı benim oğluma benziyormuşsun" dedi.



ALKIŞLI YORUM

@anareobee KARDEŞİMİN canı ayran istemiş annem de gıcıklığına yapmamış.

Çocuk masada ağzına bir kaşık yoğurt bir yudum su alıp gargara yapıyor.

***

@safiye_faik KÜÇÜKKEN

Arapça dua bilmediğim için namazda sure okuma kısmında "Allahım seni çok seviyorum çok seviyorum çok seviyorum" diye dua ediyordum.