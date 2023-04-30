Yankesicinin 9 tuzağı

Kaldırımcılık: BU tür yankesiciler yürüyüş hızlarını hiç bozmadan dükkan önlerine çıkartılmış malları alıp giderler.

Kapıkolculuk: DOLMUŞLARDA arka koltuğun ortasına oturan yankesici, kapıyı çekmek, camı indirip kapatmak amacıyla uzanırken, yanındaki yolcunun cüzdanını çarpar.

Muslukçuluk: CAMİLERDE abdest alanların yanına oturan muslukçu, ceketini bir başkasının ceketinin üzerine asar. Bu sırada, alttaki cekette bulunan cüzdanı kendi ceketine aktarır.

Pislikçilik: YANKESİCİ yolda yürürken birinin üzerine doğru tükürür. Sonra, bilmeden yapmış gibi o kişinin yanına gidip özür diler. Mendilini çıkartıp tükürüğü silmeye çalışır.

Bu sırada da cüzdanı ustaca çeker.

Hapçılık: ÖZELLİKLE otobüs seyahatlerinde, baş ağrısı veya mide bulantısına iyi geldiğini söyleyerek dostluk kurdukları kişilere uyku hapı içeren yankesiciler, hep tesirini gösterdikten sonra cüzdanı alıp otobüsten inerler.

Zarfçılık: İKİ yankesiciden biri yolda yürürken içinde para olan zarfı düşürür. Arkadan gelen yankesici eğilip zarfı alır. Birinin zarf dolusu para bulduğunu gören meraklılar, çevrede toplanmaya başlar.

Zarfı bulan yankesici öndekine seslenir. O da 'Benim param' diyerek, zarfın içindekileri sayar ve eksik olduğunu söyler.

Çıkan kargaşa sırasında, çevrede toplanan meraklıların cüzdanlarını çarparlar.

Vay babamcılık: BİR aktör gibi davranan yankesiciler, üzerinde çok para olduğunu tahmin ettikleri kir kişiyi, "Vay babam. Canım kardeşim.

Aziz hemşehrim" gibi sözler söyleyerek sarılır. Sarılma sırasında, usta parmaklarıyla cüzdanı çekip kendi ceplerine havale ederler. Yankesicinin sarıldığı kişi, kendisine sarılanı tanışamadığı için düşünceli ve şaşkındır. Cüzdanı alan yankesici birden toparlanır ve "Kusura bakmayın benzetmişim" deyip hızla uzaklaşır.

Söğüşçülük: TRENDE, otobüste, vapurda uyuyan kişilerin ceplerinden cüzdanlarını çalma işine denir.

Tavcılık: KARŞISINDAKİ kişinin ikna edilerek parasının alınması yöntemidir. Bu tür yankesiciler, karşısındaki kişiye kadın bulacaklarını söyleyip, parasını aldıktan sonra kayıplara karışanlardır.



LÜZUMLU BİLGİLER

GÜNÜMÜZDE dünyanın büyük bir kısmı İngilizce konuşmasına rağmen farklı ülkelerdeki insanların kelimeleri söyleyişleri farklı olduğundan bunlar aksan olarak adlandırılıyor.

Keçilerin de kendi aralarında aksanları var...

Yani, bir keçinin melemesi başka bir keçinin melemesiyle aynı olmayabilir.

Şimdiye dek bu tür ses esnekliği keçilerden ayrı sadece insanlarda, yunuslarda ve yarasalarda görülmüş.



TESPİTLİ YORUM

@ozturkefendi_ OĞLUMA gırgırla arabacılık oynamayı öğrettim. Hem evi süpürüyor hem oyun oynuyor.

Bedava robot süpürge.



ALKIŞLIYORUM

@devrimstadyumu OĞLUMLA ilk langırtımızı oynadık beni tanıyanlar iyi bilir hayattaki en büyük isteğim bir gün oğlumun olması ve ona langırt öğretip baba oğul güzel vakit geçirmekti bu arada seksen dokuza sıfır yendim.