Minibüs tipleri

MİNİBÜSE göre sadece üniformalılar öğrencidir.

Ben bunun eğitim sisteminin uzun yıllar sürmesine bir isyan olduğunu düşünüyorum.

Nice üniversite öğrencisi kardeşimiz bu uğurda şoförle kaybedecekleri bir savaşa girmiştir.

NORMAL şartlar altında minibüs doğal klima yani pencere kullanır.

DAHA fazla yolcu almak için koltuk sayısının sürekli azalması.

Yakında evden taburelerle çıkacağız o olacak. Nerede o efsane arkayı beşleyelim koltuğu. Peeeh!

MİNİBÜS şoförleri sihirbazlar arasından seçilir.

Para kutusuna bakmadan para üstü verme. Telefonda genç kız arkadaşla yazışma.

Hepsi aynı anda yapılabilir şeylermiş gibi davranırlar.

OTOBÜS karda yağmurda durabilir ama minibüs seferleri kayıtsız şartsız devam eder.

YOLCULARI sıkıştırmak için Winzip kullanırlar.

Sıkıştırma yetmezse; vakumla yer açarlar.

MİNİBÜSÇÜLERİN kendine ait bir soru kitapçığı vardır.

'Parasını gönderemeyen var mı? Para üstünü alamayan var mı? Evet başka?' gibi soru cümleleri, kelime haznelerinde sağlam yer tutar.

MİNİBÜS yolcuları filologların hayran kaldığı bir dil oluşturmuşlardır.

Özellikle para transferi aşamasında kullanılan 'Uzatır mısınız?' benim favorim.

"Müsait yer" ve "Yol ağzı" da yine en çok sevilen yolcu cümleleridir.

TEYZE yanındaki çocuk, oturursa ücrete tabidir.

Teyzelerin çözümü çocuğu kucağa almaktan geçiyor.

MİNİBÜSTE arabesk, pop veya ilahi dinleme olasılığınız yüzde 70...

Yani senin bir müzik zevkin var mı? Sen sabah 8:30'da kop koop istiyor musun, soran yok.

MİNİBÜSÜN trafikte yol değiştirme numarasının tutma oranı düşüktür.

MİNİBÜS boşsa yoldan geçenleri "bin, bin" korna sesiyle taciz eder.

Hani işin gücün olmasa sırf taciz bitsin diye binip gitmeye razı olursun.

MİNİBÜSLER duygusal araçlardır, yazılarla mesaj verirler.

Liselim out, tıp fakültelim in.

ARKA koltuğun önündeki iki buçuk kişilik koltukta oturan yarım kişinin kimliği...

PARA üstünün dönüp dönmeyeceği hayattaki en tedirgin andır.

'50 TL üstü vardı gönderiyorum, parasını takip etsin' denildiğinde sevinçten çılgına döneriz.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

KANARYA Adaları'nın adını kanarya kuşlarından aldığını varsaymak güvenli görünebilir, ancak bölge aslında farklı bir hayvan için adlandırılmıştır.

Kuzeybatı Afrika kıyılarında olmasına rağmen, takımadalar aslında İspanya'nın bir parçasıdır.

İspanyolca'da bölgenin adı, "köpek adası" anlamına gelen Latince Canariae Insulae ifadesinden gelen Islas Canarias'tır.



TESPİTLİ YORUM

@elyvebira DÜNYADA gezilecek bir sürü yer, yaşanacak 50-60 senemiz var ama biz okumak, çalışmak, etrafımızdakileri mutlu etmekle meşgulüz...



ALKIŞLI YORUM

@mstfbahceci ANNEM ben bebekken bana ilk baba demeyi öğretmiş, böylece ağlarken 'Baba' diye ağlıyormuşum, babama da 'Bak çocuk seni istiyor' deyip kenara çekiliyormuş...