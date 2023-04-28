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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Nisan 2023, Cuma

Başarısız olmanın 20 kolay yolu

BUGÜNÜN işini yarına bırakın.
ÇEVRENİZİ, sıkı çalıştığınız için kendinizi suçlu hissettirecek insanlardan oluşturun.
İYİ kitapları çok okumak yerine, çok sayıda kitap okumaya çalışın.
BİR kere deneyin. Başarısız olursanız vazgeçin.
BAŞINIZA gelenleri hiç durmadan düşünün.
ELDE ettiğiniz her sonuç için, içinde bulunduğunuz şartları suçlayın.
BİRİLERİNİN sizi kurtarmasını bekleyin.
KONFOR alanınızın sıcak ortamından çıkmamaya, yeni bir şey denememeye özen gösterin.
KAZANDIĞINIZDAN daha fazla para harcayın.
VERDİĞİNİZ sözleri (özellikle de kendinize verdiklerinizi) asla tutmayın.
HAREKETE geçmeden önce şartların mükemmel olmasını bekleyin.
ZENGİN olmak yerine zengin görünmeyi amaç edinin.
ZAMANINIZI hiçbir faydası olmayacak işlerle geçirin.
YAPACAĞINIZI söylediğiniz şeyleri yapmayın.
SÜRÜDEN ayrılmayın.
BAŞKALARININ fikirlerine, kendi fikirlerinizden daha çok değer verin.
İÇİNDE bulunduğunuz şartları göz önünde bulundurmadan, her ortamda aynı şeyleri yapın.
ÇOK konuşun. Az iş yapın.
BUGÜN yeni bir işe başlayın. Yarın onu bırakıp başka bir işe başlayın.
BAŞKALARININ hakkınızda ne düşündüğünü çok önemseyin.
Başarısız olmak için bu adımları harfiyen uygulamaktan geri durmamalısınız. Bu işler şakaya gelmez! (Dipnot:Başarılı olmak isterseniz, bu 20 maddenin tam tersini yapmayı deneyebilirsiniz.) @FSFmoney

LÜZUMLU BİLGİLER
ARAŞTIRMALARA göre eğer gün içerisinde 4 saat boyunca yemek pişirmek, bitki sulamak, evi süpürmek gibi işler yaparak hareket ederseniz kalp krizi geçirme riskinizi neredeyse üçte iki azaltmış olursunuz.

TESPİTLİ YORUM
@_dr_dodo SÜREKLİ başka insanların işine burnunu sokan insanların genelde kendilerine yetecek kadar bile aklı olmuyor.
@tolga6791 22-23 YAŞINDA nasıl evlenebiliyorsunuz ya, ben 30 yaşında hala markete ekmek almaya yollanıyorum, paranın üstüyle abur cubur alıyorum, babamdan gizli sigara içiyorum.

ALKIŞLI YORUM
@elfakcvi … Babamı bir akrabamız aradı, "Senin kızı instagram'da gördük, foto falan paylaşıyor" dedi. "Erkekler de beğenmiş" dedi, "Babam da siz de takip edin, takipçisi çoğalsın" dedi Hahaha akraba kudurtucu musun be adam!
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@yavsizene Teyze: Sizin kız da maşall..
Annem: O daha okuyor. Teyze:Rota yeniden hesaplanıyor...

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Başarısız olmanın 20 kolay yolu
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