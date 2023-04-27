Kahveniz hakkınızda neler söylüyor?

LÜZUMLU BİLGİLER

KAĞIT para devrinden önce kullanılan paralar altın ve gümüş içeriyordu. Bazı düzenbazlar bu paraları kenarlarından kazıyarak az miktarda da olsa bu değerli madenleri biriktiriyor, parayı da tekrar kullanıyorlardı.

Bu yüzden tüccarlar parayı tartarak alıyorlardı. Halkı eksik paraya karşı korumak için bozuk paraların kenarları tırtıllı yapılmaya başlandı.

Böylece paranın kenarı kazandığında hemen belli oluyordu. Artık paralar değerli madenler içermemelerine rağmen bu adet günümüze kadar devam etti.



TESPİTLİ YORUM

@mukinaber HANIMLA markete gittik bugün, bulaşık deterjanı nar kokulu mu yoksa portakal kokulu mu olsun diye 15 dakika düşündü dhjkkdhdj.

Ben arabayı 37 saniyede almıştım.



ALKIŞLI YORUM

@nurcumya NİŞANLIMIN akrabalarında benden küçük olanlar bana yenge diyor. Bu kelime insanı inanılmaz moda sokuyor. Biri bana yenge dediği anda bileziklerimi şıngırdatıp "BUYURR YENGEM" diyesim geliyor.