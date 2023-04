Dilimizde eksik olan 10 seyahat kelimesi

TÜRKÇE'DE kaç kelime var? Bu soruya cevap verebilmek kolay değil. Ancak Büyük Türkçe Sözlük'te 600.000'den fazla kelime bulunduğunu söylemek çapını anlamamız için yeter sanırız.

Bu sayının büyüklüğü, hemen her durum için bir kelime olduğunu düşündürüyor.

Yine de seyahat kavramı başlı başına o kadar farklı bir durum ki, bazen Türkçe bile kifayetsiz kalıyor.

İşte dilimize acilen eklenmesi gereken seyahatle ilgili 10 kelime ve anlamları.

OTOMOBEZİTE: Yolculuk sırasında düzenli öğünler yerine; çekirdek, fıstık, bonibon gibi abur cuburlarla karın doyurmanın yol açtığı şişmanlık durumu.

RAYLANMAK: Tren, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaktan hastalık derecesinde keyif alma hali.

DEPRESYOL: Para olmadığı için seyahat planları yapamıyor olmanın insanı soktuğu keyifsiz ruh hali.

GEZİSHAL: Hemen her yurt dışı seyahatinde yaşanan motoru bozma hali. Turist ishali.

REHBERPERVER: Rehbersiz hiçbir şehri, müzeyi, odayı gezemeyen, belirsizlik düşmanı vatandaş.

IRAKPESENT: Sürekli uzak ülkelere seyahat hayalleri kuran ama bir türlü hayalleri gerçeğe dönüşmeyen kişi.

EGOTURIZM: Lafta yeni bir ülke, kültür, tabiat görme amacı taşıyan; ama sonuçta kişinin kendine verdiği değeri şişirmekten başka işe yaramayan gezi.

BAĞIRANCA: Kişilerin, gittikleri yerlerde dillerini bilmedikleri yerel halka dert anlatabilmek için kendi dillerinde bağırarak konuşmaları.

GÖSTERIYE: Yabancı bir restoranda, yemek siparişi vermek için duvardaki resimleri göstermek ve el hareketleriyle ifadeyi desteklemek.

TERMİS: Yolculuk sırasında yeterince temizlik yapılamaması sonucu; ter, is, toz ,çamur, polen gibi yabancı maddelerin birleşerek derinin üstünde oluşturdukları geçici tabaka. opereysin.com



