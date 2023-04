Küçükken ne olacaktık?

İFTAİYECİ olcam. O böyle direkten hıp hızlı kayıcam, kıyafetlerimi giyip kırmızı araba ile gidip bütün alevleri söndürcem.

Tabii bu cevapta; herkesin kaçtığı, alev alev yanan bir binanın içine korkusuzca dalarak, yardıma muhtaç hayatları kurtarmanın yaratacağı kahramanlık duygusu da büyük etkendi.

BABAM gibi tıraş olucam büyüyünce...

SÜSLÜ süslü kıyafetler giyerek şarkılar söylücem, herkes de beni alkışlayacak.

Müzik derslerinde tahtaya ilk koşan, şarkısını söylerken mimik ve dans figürleri ile orayı mini bir sahneye dönüştürenlerimiz el kaldırsın.

SÜPER kahraman olup kötülerle savaşıcam.

O kadar çizgi film izledik, dünyayı kurtarmayı görev bilip bir gün uçabilmenin hayali ile yaşadık.

ÇÖPÇÜ olmak istiyorum.

- Çok eğlenceli ya böyle arabanın arkasına asılıp geziyorlar filan.

TSUBASA gibi futbolcu olucam, bir sürü goller atıcam.

Futbolu fazlasıyla seven bir milletin evlatları olarak erkeklerimizin büyük birçoğunun hayali olması çok normal.

BÜYÜYÜNCE dansöz olucam çünkü böyle taşlı, allı pullu kıyafetleri var. Hem herkes onlara para takıyor.

Bu hayale ciddi ciddi kapılanlarımız genellikle en süslü olanlarımızdı ve bilumum etkinlikte ortaya çıkıp oynayarak, öğrendiği figürleri arkadaşlarına gösterirdi.

BARBIE olmak istiyorum. Böyle her şeyim pembe filan olacak.

Bunun bir değişik versiyonu da prenses olmaktı.

BEN DE büyüyünce kamyon şöförü olmak, bunu sürmek istiyorum.

Off kocaman tekerleri filan var, arabalardan da 5 kat daha büyük.

MANKEN olup böyle havalı havalı yürücem, Hem bir sürü kıyafetleri oluyor hem de herkes onları çok beğeniyor.

Aslında bu konu özellikle son zamanlarda oldukça vahim bir hal almaya başladı.

Gerek televizyon, gerek sosyal medyanın etkisi ile kızlar daha küçücük yaşta her yerde gördükleri sıfır beden mankenler gibi olmak adına yemek yememeye, birbirlerini acımasızca eleştirmeye başladılar.

TABİİ Kİ anne/baba olucam.

- Bir sürü de bebeğim olacak.

OYUNCAKÇI veya bakkal olucam çünkü istediğim kadar ıvır zıvır yiyebilir ya da istediğim her oyuncakla oynayabilirim.

İtiraf edin, bunun hayalini hepimiz kurduk.

BABA ben balerin olup o tütülü eteklerden giymek istiyorum.

GELİN olcam ben de.

İtiraf edin kızlar hepiniz bir dönem bunu istediniz, o yüzden her düğünde ısrarla minik gelinlikler giydiniz. Hatta bazılarınız evlenen bir tanıdığı görünce, "Ben olcaktım gelin, ben evlencektim" diye ağlamadınız mı?

Çok yakışıklı/güzel olucam.

İlk hayal kırıklığı.



