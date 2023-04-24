Pazartesi

PAZARTESİ gününün İngilizce karşılığı olan 'monday' kelimesinin kökenleri "Ay'ın günü" anlamına gelen "monandæg" ve "monenday" kelimeleridir.

İSTATİSTİKSEL olarak pazartesi günleri hisse senetleri genellikle yükselir.

ÇALIŞANLAR pazartesi günlerini haftanın en verimsiz günü olarak geçiriyorlar. Ortalama yüzde 30 daha verimsiz oluyorlar ve sadece 3.5 saat verimli bir şekilde çalışıyorlar.

YAPILAN bir çalışmaya göre İngiltere'de insanlar pazartesi öğle saatlerine kadar normalden çok daha somurtkanlar.

PAZARTESİ, en çok online alışveriş yapılan gündür. Verimsiz, sıkılmış çalışanlar için ideal bir aktivite.

2011'DE yapılan bir araştırmaya göre, insanlar pazartesi günü diğer günlere kıyasla 1.5 kat daha uzun süre dertlerinden yakınıyorlar.

PAZARTESİLERİ çalışanların neredeyse yarısı işe geç kalıyor.

PAZARTESİ stresini en çok yaşayan kesim 40 yaş üstü insanlar.

KAYITLARDA pazartesi günleri kalp krizi vakaları yüzde 20 daha fazla.

PAZARTESİLER ilginç bir şekilde genelde haftanın en az yağışlı günüdür.

Araştırmacılar, buna sebep olarak hafta sonu insanların doğa üzerindeki olumsuz etkisinin azalmasını düşünüyor.

YAŞ fark etmeksizin insanların kendini en az çekici hissettiği gün pazartesidir.

HAFTA sonu uyku düzeni bozulduğu için, insanlar en çok pazartesileri uykusuzluktan şikayetçidir.

TAY Güneş Takvimi'nde pazartesi ile ilişkilendirilen renk sarıdır.

2005'TEN beri Siber Pazartesi (Cyber Monday) alışveriş çılgınlığına hizmet eder.

HZ. MUHAMMED'E ilk vahyin indirildiği ve peygamberlik vazifesinin verildiği gün pazartesidir.

YOUTUBE 14 Şubat 2005 Pazartesi günü açıldı.

HERKESİN favori çizgi karakterlerinden biri olan Micky Mouse 1930 yılının bir pazartesi gününde ilk kez insanların karşısına çıktı.

17 MAYIS 1954 Pazartesi günü ABD'de devlet okullarında öğrenciler arasındaki ırk ayrımı sona erdi.

THE Beatles TV ekranlarına ilk kez 1964 yılının bir pazartesi gününde çıktı.

ASTROLOJİDE pazartesi, Yengeç burcunun şanslı günüdür.

İyi haftalar!



LÜZUMLU BİLGİLER

Profesyonel kemancı Dagmar Turner, Londra'daki cerrahlar beynindeki bir tümörü çıkarırken keman çaldı. Turner geçirmesi gereken beyin ameliyatının bir kemancı olarak kariyerine son vermesinden korkuyordu.

Cerrahları bunun olmamasını sağlamak için o kadar kararlıydılar ki, enstrümanı çalarken hangi bölgelerin en aktif olduğunu belirlemek için ameliyattan önce beynini dikkatlice haritaladılar ve hatta ameliyat sırasında Turner'a keman çaldırdılar.



TESPİTLİ YORUM

@mehmetsah1991 Ev sahibim alkol kullanmıyorsun, kız arkadaş edinmiyorsun, sigara içmiyorsun, her gün kütüphaneye gidiyorsun, evin (tek göz oda) çok temiz; kızım olsa verirdim dedi. Ama kiraya zam yaptı, internet şifresini vermiyor; insan elindekilerde değil elinde olmayanda cömertmiş.



ALKIŞLIYORUM

@busrrcelik BABANNEMİN tüm çocuklarının kimlikte doğum tarihi 1 ocak.

Babannemler çocuklarının doğum tarihlerini hiç önemsememişler.

Babam sorunca aman doğdun işte bi gün derlermiş.

Babam bir gün dolapta bi defter bulup içine bakmış.

Defterde ineklerin doğum tarihleri yazıyomuş.