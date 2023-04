23 Nisan kutlu olsun

NAZLI, 3 YAŞINDA

Olay: Çiş Anne: Altın ıslak mı kuru mu?

Nazlı: İkisi de.

Anne: İkisi de olmaz, ya biridir ya diğeri.

Nazlı: Diğeri.

TV'DE SOKAK RÖPORTAJINDA RASTGELE SEÇİLMIŞ KIZ ÇOCUĞU

Olay: Muhabir dünya süt günüyle ilgili sorular soracak Muhabir: Süt içiyor musun?

Velet: Eveeet… Muhabir: Peki nooluyo süt içince?

Velet: Çişim geliyooo.

ALİ, 3 YAŞINDA

Konu: Ağaçları tanıyalım...

Anne: Bak bu zeytin ağacı Ali: Peki peynir ağacı hangisi?

TAN, 3.5 YAŞINDA

Olay: Sallanan atının üzerine biner gibi yapıldı...

Tan: Yaaa in… Dedesi: Aa, neden? Ben senin arkadaşın değil miyim ama?

Tan (tehditkar):

Arkadaşım, in!

KALDIRIMDA ÖNÜMÜZDE YÜRÜYEN BİR VELET

Olay: Yürürken bi yandan umarsızca çiçekleri kopartıyor Anne: Kızım yolmasana, neden yoluyosun çiçekleri?

Velet: Ya, güsel oluuyooo.

Anne: ?!

AYŞEN, 4 YAŞINDA

Olay: Dedesinin yanında kalacak Annesi: Yavrum ben seni özlerim.

Ayşen: Ne özlemesi anne yaa, senelerdir beraberiz.

UMUT, 4 YAŞINDA

Olay: Taksim Galatasaray Lisesi önünde bekleyen polisler Polis: Adın ne senin?

Umut: Söylemem.

Polis: Aaa, neden bak ben polis amcayım ama… Umut: Sana hiç söylemem!

Polis'in arkadaşları: Ehuehehahahaha!

MERİH 5 YAŞINDA, BAŞAR 4 YAŞINDA

Konu: En korkunç rüya Merih: Ben bi kere rüya gördüm, canavarlar ablamı yiyodu!

Başar: Ben daha korkunç gördüm, canavarlar annemi, babamı, abimi, ablamı, anneannemi, dedemi bi de bakkalı yediler.

Merih: Hiç de bile. Canavarlar anneanne yemez, dede de yemez, bakkal da yemez!

İLKE, 3 YAŞINDA

Olay: İnat Baba: Atlama ordan!

İlke: Atlıycam. (Atlayıp düşer) Baba: Bak ne dedim sana?

İlke: (sinirden ağlamaklı) Atlama dedin, demeseydin hiç atlamayaktım, dedin diye atladım, atlama deme bana, atla da deme, hiçbi şey deme!

CAN, 5 YAŞINDA.

Olay: Sahiplenme Anne: Ben de katılayım size… Can: Hayır anne! Peri benim kardeşim. Senin kardeşin Mehtap.

Sen git Mehtap'la oyna!

CİHAN, 2.5 YAŞINDA.

Olay: Sayılar var mı yok mu oyunu (Baba uydurmuş) Baba: 9?

Cihan: Var.

Baba: 15?

Cihan: Vaar! (bildikçe bi kahkahalar, bi eğlenmeler) Baba: 138.963?

Cihan: Hayatımda duymadım!



LÜZUMLU BİLGİLER

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan kutlanan ulusal bayram.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramıdır.

Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı" adıyla kutlanmaya başlandı.



TESPİTLİ YORUM

"ÇOCUKLAR büyüklerin sözünü dinlemekte hiçbir zaman başarılı olmadılar, öte yandan, büyükleri taklit etmekte hiç başarısız olmadılar."

James Baldwin,



ALKIŞLIYORUM

@aypoyrazz ÖNCE oğlumun öğretmeni aradı ve telefonu Poyraz'a verdi.

Anne ben kreşi bıraktım dedi ve kapattı.

@alinazikgeldi BİR öğrencimiz var. Saklambaç oynarken müdüre hanımın odasına gidip 'Güvenlik kameralarını açar mısın? Ali Haydar'ı bulmam lazım" diyomuş. Gerçekten amacına uygun bir kullanım.