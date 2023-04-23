NAZLI, 3 YAŞINDA
Olay: Çiş Anne: Altın ıslak mı kuru mu?
Nazlı: İkisi de.
Anne: İkisi de olmaz, ya biridir ya diğeri.
Nazlı: Diğeri.
TV'DE SOKAK RÖPORTAJINDA RASTGELE SEÇİLMIŞ KIZ ÇOCUĞU
Olay: Muhabir dünya süt günüyle ilgili sorular soracak Muhabir: Süt içiyor musun?
Velet: Eveeet… Muhabir: Peki nooluyo süt içince?
Velet: Çişim geliyooo.
ALİ, 3 YAŞINDA
Konu: Ağaçları tanıyalım...
Anne: Bak bu zeytin ağacı Ali: Peki peynir ağacı hangisi?
TAN, 3.5 YAŞINDA
Olay: Sallanan atının üzerine biner gibi yapıldı...
Tan: Yaaa in… Dedesi: Aa, neden? Ben senin arkadaşın değil miyim ama?
Tan (tehditkar):
Arkadaşım, in!
KALDIRIMDA ÖNÜMÜZDE YÜRÜYEN BİR VELET
Olay: Yürürken bi yandan umarsızca çiçekleri kopartıyor Anne: Kızım yolmasana, neden yoluyosun çiçekleri?
Velet: Ya, güsel oluuyooo.
Anne: ?!
AYŞEN, 4 YAŞINDA
Olay: Dedesinin yanında kalacak Annesi: Yavrum ben seni özlerim.
Ayşen: Ne özlemesi anne yaa, senelerdir beraberiz.
UMUT, 4 YAŞINDA
Olay: Taksim Galatasaray Lisesi önünde bekleyen polisler Polis: Adın ne senin?
Umut: Söylemem.
Polis: Aaa, neden bak ben polis amcayım ama… Umut: Sana hiç söylemem!
Polis'in arkadaşları: Ehuehehahahaha!
MERİH 5 YAŞINDA, BAŞAR 4 YAŞINDA
Konu: En korkunç rüya Merih: Ben bi kere rüya gördüm, canavarlar ablamı yiyodu!
Başar: Ben daha korkunç gördüm, canavarlar annemi, babamı, abimi, ablamı, anneannemi, dedemi bi de bakkalı yediler.
Merih: Hiç de bile. Canavarlar anneanne yemez, dede de yemez, bakkal da yemez!
İLKE, 3 YAŞINDA
Olay: İnat Baba: Atlama ordan!
İlke: Atlıycam. (Atlayıp düşer) Baba: Bak ne dedim sana?
İlke: (sinirden ağlamaklı) Atlama dedin, demeseydin hiç atlamayaktım, dedin diye atladım, atlama deme bana, atla da deme, hiçbi şey deme!
CAN, 5 YAŞINDA.
Olay: Sahiplenme Anne: Ben de katılayım size… Can: Hayır anne! Peri benim kardeşim. Senin kardeşin Mehtap.
Sen git Mehtap'la oyna!
CİHAN, 2.5 YAŞINDA.
Olay: Sayılar var mı yok mu oyunu (Baba uydurmuş) Baba: 9?
Cihan: Var.
Baba: 15?
Cihan: Vaar! (bildikçe bi kahkahalar, bi eğlenmeler) Baba: 138.963?
Cihan: Hayatımda duymadım!
LÜZUMLU BİLGİLER
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan kutlanan ulusal bayram.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramıdır.
Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı" adıyla kutlanmaya başlandı.
TESPİTLİ YORUM
"ÇOCUKLAR büyüklerin sözünü dinlemekte hiçbir zaman başarılı olmadılar, öte yandan, büyükleri taklit etmekte hiç başarısız olmadılar."
James Baldwin,
ALKIŞLIYORUM
@aypoyrazz ÖNCE oğlumun öğretmeni aradı ve telefonu Poyraz'a verdi.
Anne ben kreşi bıraktım dedi ve kapattı.
@alinazikgeldi BİR öğrencimiz var. Saklambaç oynarken müdüre hanımın odasına gidip 'Güvenlik kameralarını açar mısın? Ali Haydar'ı bulmam lazım" diyomuş. Gerçekten amacına uygun bir kullanım.
23 Nisan kutlu olsun
NAZLI, 3 YAŞINDA
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
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- Anadolu’da bayram
- Bayramınız mübarek olsun
- Araştırmacıların söyledikleri ve anlatmak istedikleri
- “Evde kaldım” hissiyatı oluşturan yakın çevre davranışı
- Birbirinden absürt itiraflar
- Eşlerin tatlış yalanları
- Gurbetçi hediyeleri
- İlginç hırsızlık olayları
- Amerikan polisindeki “ortak”
- 2000’li yıllarda kalan şeyler