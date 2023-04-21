Bayramınız mübarek olsun

BAYRAM; tatile gitmek değil, ziyaret etmek demekti.

Eş, dost, akraba, komşu ziyaretleri yapılır, iade-i ziyaretler beklenirdi.

BAYRAMDA anane, babaanne demek, kolalı mendil demekti.

Mis gibi ütülenmiş, kolalanmış, tertemiz mendiller torunlar için hazırlanırdı.

AYNI kıyafetlerle bayrama girilmezdi mesela, çünkü bayram; yeni pabuçlar demekti evvela...

Arife gecesi yeni pabuçlarla beraber uyunurdu, annenin tüm kızmalarına aldırmadan, gizlice...

SABAH erkenden kalkılır, bayramlıklar giyilir, ailecek bayramlaşılır, sofraya oturulurdu.

KAHVALTI sofrasından kalkar kalkmaz, soluğu mahallede alırdı çocuklar...

Mahalleli hazırlığını yapardı önceden. Bozuk paralar, şekerler kapının yanında hazır bekletilirdi.

SOKAKTA hazır beklerdi bayram salıncağı, gıcır gıcır sesi duyuldu mu, koşar sıraya girerdi çocuklar...

Dünyanın en büyük lunaparkına gitmiş kadar eğlenirlerdi. Öyle jetonla, elektrikle falan değil, sadece salıncakçının gücüyle çalışacak kadar da samimiydi, bizdendi; seyyar salıncak.

SEYYAR salıncaktan inen çocuklar, çatapat, kızkaçıran cephanelerini toplar, sokaklarda "fiiçuuuyyyvv" sesleri yankılanırdı.

PAMUK helvacı, kağıt

helvacı, baloncu, elma şekerci, macuncu beklerdi her sokağın başında...

SEYYAR fotoğrafçılar gezinirdi bayram yerinde.

Yepyeni bayramlıklarıyla hatıra fotoğrafı çektirirdi insanlar.

BAYRAMDAN günler önce atılırdı tebrik kartları, postaneler dolar taşardı.

Sevgililer, hediyelerini, mektuplarını aracılarla elden gönderirlerdi gizlice. Sabrı olan telefon sırası beklerdi, 1 dakika sesini duyabilmek için.

SAMİMİYETSİZ toplu bayram mesajlarından önce, el öpmeler vardı.

Hatta köy yerlerinde el öpülür, topluca bayramlaşılırdı.

KOLONYALAR doldurtulurdu mahallenin kolonyacısından...

Herkesin kendi kolonya şişesi olurdu, en havalı kristalinden...

MİSAFİRE Türk kahvesi ikram edilirken, yanında likör ve badem şekeri unutulmazdı.

KOMŞUDA pişen mutlaka size de düşerdi...

Komşuluk vardı çünkü.

Yan yana kapılarda yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmesin diye paylaşılır, komşunun tabağı asla boş gönderilmezdi geri.

BAYRAMDA ekmek çıkmazdı; fırınlar, gazeteciler bile çalışmazdı. Tek bir gazete çıkardı; bayram gazetesi.

Farklı görüşler birlik beraberlik içinde olabilirlerdi bayramda, tek bir gazetede.

Eski anılarınızı gülümseyerek hatırladığınız; ama en az onlar kadar sevgi dolu bayramlar dileriz...



LÜZUMSUZ BİLGİLER MISIR'DAKİ

Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı "fanus" adı verilen fenerler ve renkli kağıtlardan yapılan süsler ile karşılıyorlar.

Ramazan'dan bayramın sonuna kadar sokaklar, evlerin balkonları ve dükkanların vitrinleri gibi pek çok yer, bu fenerlerle bezeniyor.

"Ramazan lambası" veya "Ramazan feneri" olarak isimlendirilen bu geleneğin kökenleri oldukça eski tarihlere, "Fatımilere" kadar uzanıyor.

Bu "fenerler" Mısır'da Ramazan Bayramı'nın en önemli geleneği olarak yüzyıllardır devam ediyor…



TESPİTLİ YORUM

@onderseren TWITTER'İN Şeker Bayramı'nı, Facebook'un Ramazan Bayramı'nı kutlar, Instagram'a iyi tatiller dilerim.



ALKIŞLIYORUM

BAYRAMDA akraba ziyaretlerinde büyükler öyle sorular soruyor ki iş görüşmesine mi geldim, bayram ziyaretine mi geldim kafam karışıyor.

Mülakat stresi yaşamamak için akrabalarımı ziyaret etmeyeceğim.