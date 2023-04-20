Araştırmacıların söyledikleri ve anlatmak istedikleri

"… uzun zamandır bilinmektedir." Orijinal referanslara bakmadım.

"… yönünde açık bir eğilim görülmektedir." Veriler pratik açıdan anlamsız.

"Sorulara kesin cevaplar sağlamak mümkün olmasa..." Deney başarısız oldu ama hala yayınlanacağı ile ilgili umudum var.

"Detaylı inceleme için örneklerden üçü seçildi." Diğer sonuçlara anlam veremedik.

"Tipik sonuçlar grafikte görülmektedir." En güzel grafik buydu.

"Bu sonuçlar sonraki bir raporda yer alacaktır." Eğer araştırma yayınlanırsa, bir de destek alabilirsem, bu konuya geri döneceğim.

"Elde edilen verilerin detaylı değerlendirilmesi sonucunda…" Elimdeki şişeyi devirince, verilerin üç sayfası okunmaz hale geldi.

"Meslektaşlarımın ek çalışmaları sonrasında…" Onlar da bir şey anlamadılar.

"Joe Blotz'a deneydeki yardımları ve Cindy Adams'a verimli tartışmalar sebebiyle teşekkürlerimi sunarım." Joe işi yaptı ve Cindy yapılanların ne anlama geldiğini bana anlattı.

"Keşif niteliğinde araştırma yapmak için oldukça belirgin bir alan…" Kurul tarafından seçilen tamamen yararsız bir konu.

"Benim tecrübeme göre..." Bir defa...

"Birden çok olguda..." İki defa...

"Olgu serisinde..." Üç defa...

"… olduğuna inanılmaktadır." Böyle düşünüyorum.

"… genel olarak böyle olduğuna inanılmaktadır." Birkaç kişi daha benimle aynı fikirde…

"Belli sınırlar içerisinde doğru." Yanlış.

"İstatistiksel analize göre..." Böyle bir söylenti var.

"Bu olgunun bütünüyle anlaşılabilmesi için, üzerinde daha çok çalışma yapılması gerektiği açıktır." Anlamadım.

"Bu bulguların öneminin istatistik tabanlı projeksiyonunda…" Tamamen tahmin.

"Bu çalışmanın bu alanda daha ileri araştırmaların yapılmasını stimüle edeceğini umuyorum." Bu konuyu bıraktım. opereysin.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ARILAR her gün 5-8 saat uyumaktadır.

Bu süreçte birbirlerine sarılmanın tadını çıkarırlar ve aynı zamanda bazı araştırmalar arıların rüya gördüğünü bile ileri sürmektedir.



TESPİTLİ YORUM

@tintingidiyiim HAYVANLAR sürekli bir yerlere gidiyor; mesela köpek yolda yürüyor, gidiyor gidiyor ama nereye gidiyor?

Sürekli gidiyor.

Kedi gidiyor, gidiyor, nereye gidiyor? Gittiği yerde ne yapacak ne işi var mesela?



ALKIŞLIYORUM

@deryatwits EVLİLİK falan deyince aklıma geldi. Düğün günü kuaförden çıktım, gelinliği giydim, bekliyorum; anam babam görünce duygulansın, ağlasın falan diye.

Babam suratıma baktı "Makyaj ne biçim değiştiriyor insanı, yolda görsem zor tanırım" dedi.



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@ogzuu BUGÜN birisi bana "Özge" dedi, "Yok Özge değil Özgü, 'ü' ile" dedim. "Aa pardon hocam Üzge mi?" dedi.

Aynen Üzge, koy beni akasya durağında oynayayım Usman agayla.