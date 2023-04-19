“Evde kaldım” hissiyatı oluşturan yakın çevre davranışı

"AY tipini ne yapacaksın?" yakınmalarıyla sunulan adaylar.

Artık evde kalıyorsun, tipi falan boş ver de evlen yakarışıdır.

"O da senin gibi işte" denilen adaylar.

Yani o da evde kalmış, alın birbirinizi demeye getiren arkadaşlar, hısım akrabalar.

ANNENİN daha etkin bir rol üstlenmeye başlaması.

HATTA büyük halanın, anneannenin ve sülalenin meşhur çöpçatanlarının devreye girmesi.

ARKADAŞLARIN dışarıya çıkarken sizi süsleyip püsleyip yanlarına alma çabaları.

BİRÇOK kriterinizin artık saçma bulunmaya başlaması. Önceden saçının şekline bile baktığınız adaylar için artık sadece çalışıyor ve düzgün çocuk kriterlerinin yeterli olması gerektiği yönündeki baskılar.

KİMSEYE bunun kendi tercihiniz olduğunu anlatamamanız.

-Hı hı tamam ama yine de şu oğlana bir bak sen.

ANNENİZİN çeyiziniz ile ilgili daha sık konuşmaya başlaması.

ARKADAŞLARINIZ düğün davetiyelerini utana sıkıla göndermeye başlaması.

SİZİN yanınızda düğün, evlilik, gelinlik, vb. konularda konuşmamaya özen göstermeleri.

"AMAN boşanmışsa ne olmuş, güzel adam valla" türünden çıtanın iyice yükselmesi.

EVLİ arkadaşlarınızın buluştuklarını sosyal medya aracılığı ile öğrenmeye başlama.

DAVET edildiğiniz her buluşmada mutlaka sizi bekleyen bir bekarın olması.

ANNENİZİN sürekli arkadaşlarınıza "şuna birini bulun gözünüzü seveyim" diye yalvarmaya başlaması.

BABANIZIN "Ben zaten kızımı kimselere veremem" türünden şefkat gösterilerinin artması.

GOOGLE'DA isminizi aradığınızda karşınıza daha önce hiç görmediğiniz çöpçatan siteleri üyeliklerinizin dökülmesi.

Kim açtı, kim zorla açtırdı bilin bakalım?



LÜZUMSUZ BİLGİLER

1968'de polis memuru kılığına girmiş bir delikanlı içerisinde nakit 300 milyon yen (22 milyon TL) bulunan bir banka aracını çaldı.

Polis kılığına girmiş motorlu adam, banka aracını durdurarak şoföre aracın patlamak üzere olduğunu ve kaçmasını söyledi.

Şoförü uzaklaştırdıktan sonra kendisi araca binerek kaçtı. Bu soygun Japonya tarihindeki en büyük soygunlardan biridir ve hala dolandırıcı da paralar da bulunamamıştır.



TESPİTLİ YORUM

Bir kız "boyum 1.57" diyorsa kesin 1.55 dir.

Çünkü gerçekten 1.57 olsaydı 1.60 derdi.



ALKIŞLIYORUM

@enil444 EN öndeki 5. sınıf öğrencim sessizce matematik defterini çıkardı. Sayfaları karıştırdı, bir şeyler baktı. 'Ne yapıyorsun?' dedim, 'Bir şey yok hocam bir sıkıntı oluştu da hallettim' dedi ve bunların hepsi matematik SINAVINDA oldu.