Birbirinden absürt itiraflar

BİR Reddit kullanıcısı 'Utanç verecek kadar geç öğrendiğiniz şeyler neydi?' diye sordu. Bu kadar da olamaz diyeceğiniz enteresanlıktaki cevapları sizler için derledik.

BİR GÜN arkadaşımla Mustafa Sandal-Aya Benzer söylüyorduk ve 'Aya benzer yüreğim e doğal olarak da dipteyim' diye söylediğimde arkadaşlarım çok gülmüştü.

'Doğrusu '... e doğal olarak takipteyim'miş.'

BALON balığı hava değil su yuttuğu için şişiyormuş!

'Bunu öğrendiğimde 32 yaşındaydım...'

BABAM her sabah midemi temizlemesi için bir bardak süt içmem gerektiğini söylerdi.

'Kendisi her süt içtiğinde tuvalete gidip saatlerce çıkamazdı. Laktoz intoleransı varmış. Farkında değildi ve sütün midesini temizlediğini sanıyordu.'

21 YAŞIMA kadar disleksi olduğumu sanıyordum çünkü bir şeyleri okumakta her zaman çok zorlanıyordum.

'Bir arkadaşımın tavsiyesiyle göz doktoruna gittim ve astigmat olduğumu öğrendim.

Gözlüklerimi taktığımda her şey o kadar netti ki hem görebildiğim için hem de disleksi olmadığım için çok sevinmiştim.'

KÜÇÜKKEN ağaç yaprakları sallanarak rüzgar yapıyor sanıyordum. Çok utanç verici ama rüzgarın hava akımı olduğunu çok geç öğrendim.

DOMATES meyveymiş!

Nasıl ya?!

VASAT, ortalama demekmiş. Daha kötü bir anlamı var sanıyordum. Doğrusunu 27 yaşımda öğrendim.

ÜNİVERSİTEYE gidene kadar tuvalete her girdiğimde kullanılmış tuvalet kağıtlarını atacak çöp kovası arardım.

'Anne ve babamın büyüdükleri yerde tesisat sorunu olduğu için öyle alışmışlar ve bana da aynı şekilde öğrettiler. Aslında klozete de atabileceğimi üniversite için farklı bir ülkeye gittiğimde öğrendim.'

SERÇELERİ güvercinlerin yavruları sanıyordum. Gerçeğini hala kabullenemiyorum.

DİPLERDEN başlayarak taradığım için saçlarım kırılıyormuş. Önce uçlar taranmalıymış.

'41 yaşımda kuaförüm söyledi.'

BOĞALARI sinirlendiren şey kırmızı renk değilmiş.

Hatta boğalar renk körüymüş!

34 YAŞINDAYIM ve hala yüzmeyi bilmiyorum. Bu yüzden arkadaşlarımla tatile gittiğimizde hep utanıyorum.

KREDİ kartlarının iyiliğim için var olduklarını sanardım.

Öyle olmadığını borç içinde yüzerken fark ettim.

ÇAMAŞIR yıkamayı makinenin yanlış gözüne deterjan koyup her yeri köpük yaptıktan sonra öğrendim. Bu arada bu olay olduğunda 24 yaşındaydım.

CEVİZİN ağaçta yetiştiğini dün, 23 yaşımdayken öğrendim.

Hala kabullenemiyorum. onedio.com



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İNSANLARA yapmalarını istediğiniz şeyi sağ kulağına ve bileklerine dokunarak söylerseniz, istediğiniz şeyi yapmaya % 50 oranında daha fazla meyilli olacaklardır.



TESPİTLİ YORUM

@dunyanin6dabiri GEÇEN Türkiye'nin en zenginlerinden birinin yalısının önünden geçiyoruz.

Arkadaşım "Burada çalıştığını düşünsene, denize sıfır off" dedi. Yalıya sahip olmayı değil de orada çalışmayı hayal edecek kadar psikolojik fakir olmak beni çok yaralıyor.



ALKIŞLIYORUM

@saditekin ÇİNLİ bir müşterim geldi. Koluna Arapça dövme yaptırmış. "Açık denizler/okyanus" gibi bir şeyler yazdırdım dedi.

Google Translate'le baktık "sucuklu yumurta" yazmışlar.

***

@cetinkecilliogl ANNEANNEM

"Ömrüm yeterse senin düğününü görmek istiyorum" diyor. Dur bakalım anneanne galiba benim de ömrüm yetmeyecek.