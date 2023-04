Eşlerin tatlış yalanları

CANIM sen git arkadaşlarınla eğlen, ben çocuklarla ilgilenirim.

BUNU gerçek anlamıyla alan erkek yoktur, ancak öyle anlamak işine gelir. Bunu söyleyen bir kadının kinaye yaptığını anlamayan erkek saftır, salaktır, ya da salağa yatıyordur.

NE yenisi yahu, geçen yıl almıştım, bana baktığın yok ki?

ÇOK güzel bir strateji, karşı atak yaparak üstünlük kurmak ve daha dün aldığı etek için kocadan kocaman bir özür koparmak. Bu yalana kanmayan erkek olamaz.

BERABER izleriz diye Game of Thrones'un yeni bölümünü izlemedim.

OYSA iyice anlamak için en az 3 defa izlemiştir.

ELBETTE senin yemeklerin anneminkinden daha güzel.

BAŞKA seçenek var mı? Ya eşinizin tüm öfkesini üzerinize çekeceksiniz, ya orada olmayan annenizi feda edeceksiniz seçim sizin.

ADRIANA Lima mı?

Neydi o oyuncu mu? Sporcu mu? Haaa manken olan!

OYSA vücut ölçülerinden doğum tarihine, sütyen boyutundan en sevdiği renge kadar sor, hepsini ezberden saysın.

BENİM için dünyanın en güzeli sensin, benim için.

TABİİ ki biliyor eşinin dünyanın en güzeli olmadığını, ama onun için yani... Onun için.

BEN horlamam ki?

BEN duymuyorsam horlamıyorumdur...

SAÇMALAMA o kadar pahalı bir şey değil...

57 lira verdim.

KÜSURATLI rakam vermek akıllıca inandırıcılık artıyor.

Burada oran şu gerçek fiyat/3- 3 lira: Mesela 300 lira mı verdiniz, /3= 100-3 lira= 97 lira diyeceğimiz fiyat.

65 MI? Yuh yok 80...

54 kiloyum...

'HADİ gel birlikte tartılıp göreceğiz!' deme ihtimali olmadığı için kilonuzu istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Evli erkeklerin kilo tahmininde sürekli 5-10 kilo eksik söylemesinin sebebi budur.

Çünkü evli erkeklerde 60 kilo kafada 52-54 kg gibi kodlanır.

KİM? Patronun yanında oturan mı? Muhasebeden biri sanırım tanımıyorum pek.

TABİİ canım, sürekli masasına gittiğini, öğle yemeklerinde yanına çöktüğünü, akşam iş çıkışı iki bira içmeye gittiğinizi eşiniz bilse ona ne faydası var ki?

YA sen görmüyorsun diye giymiyorum mu demek bu?

Tabii ki hediye ettiği pembe kazağı giyiyorum.

OYSA git getir bakalım desen, koyduğu yeri bile hatırlayacak durumda değil. Zaten böyle bir şey yapmasın diye içinden dua ediyor şu an muhtemelen.

SADECE 3 gün mü kalacaklar? Ya söylesene annenler daha uzun kalsın...

NE de olsa dönüş biletleri alındı değil mi? 15 gün falan deyin, coştukça coşun.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

BANKA hesabınızda 86.400 dolar olduğunu hayal edin. Bir hırsız hesabınıza girip 10 dolar çalsa kalan 86.390 dolarınızı hırsızı yakalamak için harcar mısınız? Zaman da böyledir, her gün size verilen 86.400 saniye var. Biri gelip canınızı 10 saniye sıktı diye 86.390 saniyenizi kötü geçirmeyin.



TESPİTLİ YORUM

ERKEK adam kurban derisi yüzme, işkembe çıkarma gibi yüksek hassasiyet ve fedakarlık gerektiren durumlarda hemen öne atılır, ortaya karakter koyar, yiyeceği kavurmanın hakkını sonuna kadar verir.



ALKIŞLIYORUM

@fenolftaleinli HASTAYI aradım "3 gibi gelebilir misiniz?" diyorum eşine seslenip "Kadriye ben 3 gibi müsait miyim?" diyor, amca sen nasıl bir kralsın ya.



***



@Soyhidalguia KUAFÖRDEYIM, ufak bir çocuk traş olmamak için korkudan ağlıyor. Babası tam sakinleştirdi, ikna etti kuaför, kulağımı çakmakla ateşe verdi...