Gurbetçi hediyeleri

NESİLLERDİR dilimize "Alaman çikolatası" olarak yerleşen bol fındıklı çikolatalar!

HER kuşağın bir kere dahi olsa mutlaka övgüyle bahsettiği o şey Almanya'dan gelen eşsiz çikolatalardan başkası değil!

Memlekette çikolata mı kalmadı diyenlerin yediğinde bir daha vazgeçemediği o lezzet...

Ah şimdi olsa da yesek!

YABANCI marka kıyafetler...

ALMANYA'DA yaşayanlar gencinden yaşlısına herkes için küçüklü büyüklü birçok şey gönderiyor. Türkiye'de görece daha pahalı olan marka kıyafet ve ayakkabı da bunlardan biri.

Yakınlara hoş bir armağan niteliğinde!

TEKNOLOJİ harikası olarak görüntülenen mikserler!

MUTFAK robotundan elektrikli süpürgeye, kahve makinesinden MP3 çalara kadar sayısız son teknoloji aletler gurbette akrabası olan insanların evlerinde yerini alırdı. Sırf o eşyayı göstermek için evine çağırıp arkadaşına hava atanlarımız hala var!

OYNAMAK için uykusuz kaldığımız oyuncak bebekler!

ÇOCUKLAR için gönderilen ve onlar için vazgeçilmez olan oyuncaklar bu listede yerini almazsa olmazdı. Belki de sarı saçlı konuşan bebeklerle onlar sayesinde tanıştık desek pek de yanlış olmaz!

MİSAFİRLERE ikram edilecek kahve...

"ALMANYA'DAN gelen kahveleri misafir gelse de içsek" diye hayaller kurardık. Çünkü o kahve misafirler gelmeden açılmazdı! 'Almancı akrabası' sayesinde yeni lezzet keşiflerine yelken açmayan yoktur herhalde!

TÜRKİYE'DE henüz satışı olmayan ve merak edilen kozmetik malzemeleri...

HENÜZ satışı olmayan ya da bizim ülkemizde satışa çıkmayacak olan pek çok ürünün yanında en çok gönderilen şeylerden biri de parfümdü.

Türkiye'de satışı yapılmayan pek çok farklı ürünü Almanya'da yaşayan Türkler sayesinde deneyimleme fırsatı yakaladık desek abartmış olmayız!

"BUNU burada bulamazsın..." deyip çevremize hava attığımız futbol topları...

OYNAMAYA kıyamayacağımız sanki eşi benzeri bulunmazmış gibi olan futbol topları hediye olarak gelince sevinçten havalara uçardık! Çevremize havasını attığımız futbol topları o kadar kıymetliydi ki sokağa çıkarmak şöyle dursun, bir yerine zarar gelir diye evde bile oynamaya yüreğimiz el vermezdi.

YAKINLARA ihtiyaç doğrultusunda gönderilen "PARA"

ALMANYA'DA yaşayan birçok Türk insanının Almanya'ya gitmesindeki önceliği ailesinin refahını arttırmak diyebiliriz. Türkiye'ye en çok gönderilen şeylerden birinin de para olması tabii ki kaçınılmaz oluyor.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

DUBAİ'DE

828 metrelik dünyanın en yüksek binası Burj Halife'nin tepe katlarına 80. kattan sonra güneş geç battığı için 2 dakika, 150. kattan sonra ise 3 dakika geç iftar ediliyor.



TESPİTLİ YORUM

@miandji BABAM bir psikolog olarak derdi ki "Oğlum, bir kişi sürekli bir özelliğini dile getiriyorsa, o özellik büyük olasılıkla onda yoktur." Bir insan dürüst ise neden sürekli 'Ben dürüstüm' deme ihtiyacı duysun, bir insan ahlaklı ise neden sürekli hatırlatma yapma ihtiyacı duysun ki!



ALKIŞLIYORUM

@xexandoys EKONOMİK kalkınma planımızı açıklıyorum.

Ülkedeki herkes bana 1 TL veriyor, durumu iyi olanlar 2 TL verebilir.

Böylece en az 80 milyonum oluyor ve ben ülkeye fabrika falan neyse yatırım yapıyorum, diğer ay başkasına 1 TL veriyoruz, aynısını o da yapıyor, büyüyoruz, gelişiyoruz...