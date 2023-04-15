İlginç hırsızlık olayları

2010'DA Central Florida'da iki hırsız, girdikleri evde uyuşturucu zulası bulduklarını zannederek hepsini içtiler.

Ancak uyuşturucu diye kullandıkları bir adamın ve iki köpeğinin külleriydi.

2005'TE 82 yaşındaki Avusturyalı çizer William Ellis Green'in evine hırsız girdi. Hırsız kaçtı ancak Green, polisi aradıktan sonra oturup hırsızın bir karikatürünü çizdi. Böylece polis kısa sürede hırsızı yakaladı.

2009'DA aktör Dolph Lundgren'ın evine giren hırsızlar karısını bağlayıp tehdit etti. Ancak kısa süre sonra evde bir aile fotoğrafı gören hırsızlar, evin aktöre ait olduğunu anlayınca korkup kaçtılar.

HIRVAT bir kadın evinde doğal nedenlerle öldü ancak kimse onu arayıp sormadığı için cesedi 35 yıl sonra evine giren hırsızlar tarafından bulundu.

CALIFORNIA'DA

90 yaşında bir adam, evine giren hırsız tarafından başından vuruldu. Adam bu yaradan kurtulmakla kalmadı, silahı alıp "Şimdi sıra bende" diye bağırarak hırsızı karnından üç defa vurdu.

2006'DA hırsızlar Avustralya Rockhampton'daki bir hayvanat bahçesinden koala çalmaya çalıştılar ancak koala hırsızları tırmaladığı için çalamadan kaçmak zorunda kaldılar.

2008'DE Oklahoma'da 95 yaşındaki ve tekerlekli sandalyedeki bir kadın evine giren hırsızı tornavidayla yaraladı, hırsız kan kaybından bayılarak yakalandı.

1995'TE Pittsburgh'ta bir adam yüzüne limon suyu sürerek banka soydu. Limon suyu sürme gerekçesi ise kameralara karşı yüzünü görünmez yapacağına inanmasıydı.

PROFESYONEL basketbol oyuncusu Lou Williams, 2011'de Philadelphia'da bir sokakta silahlı soyguncuyla karşılaştı.

Soyguncu oyuncuyu tanıyınca onun fanı olduğunu söyleyip soymaktan vazgeçti ve birlikte McDonald'da yemek yediler.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

MİDE asitleri bir jileti bile eritebilir!

Tabii ki jilet yiyip bunu denememeliyiz, haha. Meridia Huron Hastanesi'ndeki araştırmacılar, mide asidinin metal nesneler üzerindeki etkileri test ettiler ve bunun sonucunda, 24 saat içinde mide asidinin tıraş bıçaklarının ağırlığını yüzde 63 oranında azalttığını gözlemlediler.



TESPİTLİ YORUM

EVLİLİKTE:

Kadın kilo alır, "Kendini bıraktı" olur.

Erkek kilo alır "Karısı iyi baktı" olur.



ALKIŞLIYORUM

@Cemil_Marki DURAĞA geldim "Abi taksi yok mu?" dedim. "Şu an yok, boş geçenlere el kaldır" diyor.

Adam bana taksi vermedi, taksi tutmayı öğretti resmen.

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@patavatssmert61 ULAN az önce eve kargo geldi dayım sadece diş macunu siparisi vermiş ve 6. katta oturuyoruz, ben de hep merak ederdim insanlara zulüm eden firavunun soyu hala yaşıyor mu diye.