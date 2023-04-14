Amerikan polisindeki “ortak”
ORTAKLARINI üzmektense eşini, annesini, babasını üzmeyi tercih ederler.
Bir kovalamaca esnasında tek düşündükleri ortaklarının iyi olup olmadığıdır.
- Sam ses ver, iyi misin!
Sam!!
ORTAKLARININ yaralanması halinde, hastanede kesintisiz üç gün sabahlayabilirler.
EN büyük zevkleri mesai sonrası ortaklarıyla birkaç kadeh bir şey içmektir.
BİRBİRLERİNİN en derin sırlarını bile bilirler.
"ARKASINI kollamak" deyimi onlar için söylenmiştir.
KURŞUN yağmuru altında "Beni koru" diyerek ortaya atılmaktan çekinmezler.
Bilirler ki ortakları onları korur! Bu güven hayatlarının başka bir bölümünde kesinlikle yoktur.
ORTAKLARI karşı cinsten ise ilk başlarda mutlaka gerilim yaşarlar.
BU gerilim ortaklarının hayatlarını kurtarmasıyla son bulur.
ORTAKLARINI sevdiklerini asla belli etmezler, taa ki başlarına bir bela, dert gelene kadar.
ORTAKLARININ kılına zarar gelmesindense suçluyu gözlerini kırpmadan öldürmeyi yeğlerler.
ORTAKLARINI kaybetmeleri halinde asla yeni bir ortak istemezler.
BAŞKA ortaklar ile sürekli çekişme, mücadele içindedirler.
GENELLİKLE biri delidolu, diğeri ise ağırbaşlı kişilerden seçilmiştir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
LAWRENCE adındaki bu adam bir banka memuruna "Üzerimde silah var, paraları ver" yazılı bir kağıt uzattı. Memur parayı verdi. 3 bin doları alan adam bankayı terk etmek yerine bir sandalyeye oturdu ve polisin gelmesini bekleyip teslim oldu. Polise verdiği ifadesinde ise karısı ile sürekli şiddetli kavga ettiğini söyleyen yaşlı adam, "O kadınla aynı evde yaşamaktansa bir hapishane hücresinde yaşamayı tercih ederim" dedi. Fakat yargıç ona 6 ay ev hapsi verdi...
TESPİTLİ YORUM
@uzulenyineben BIRISIYLE mesajlaşırken anında görüldü atması o kadar güzel geliyor ki… Bence bu internet dilinde karşındaki kişinin sen bir şeyler anlatırken gözünü gözlerinden ayırmaması anlamına geliyor… O kadar tatlımsı bişey ki…
AlkışlıYorum
@fundagncc2 OKUL müdürümüz kantindeki çay, kahve, simit, poğaça vs. gibi yiyeceklerin hepsinin fiyatını 50 kuruşa sabitlemiş.
Dediği laf şu "Ben esnaf değilim, öğrenci de müşteri değildir.
Hiçbir öğrenci burada aç karnına derse girmeyecek." Bence fazla mükemmel bir davranış...
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