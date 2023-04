2000’li yıllarda kalan şeyler

Polifonik ve Monofonik Melodiler Eskiden şarkıları ritm olarak dinler sözlerini kendimiz söylerdik.

Tabi duygusal olan şarkılar bile eğlenceli bir müzik gibi geliyordu orası ayrı konu. :)

İnternet kafeler Birbirinin ekranını görmemek için kurulmuş özel masalar, rahatsız sandalyeler ve kötü kokuyla birlikte geçirilen onlarca saatin bu kadar güzel hatırlanması gerçekten ilginç. Şimdilerde şartları oldukça güzelleşse de hemen hemen her evde bulunan bilgisayar ve internet sayesinde artık pek revaçta değiller...

Yılan oyunu Pubg'nin mobil versiyonunun bile çıktığı bu dönemde yılan oyununu oynamak biraz zor olurdu tabii.

Dikiz aynasına takılan CD'ler Özellikle radarın gözünü alması için takılan CD'ler. Şimdilerde hiçbir arabada yer bulamıyor kendisine.

Winamp-Messenger ikilisi Winamp'tan son ses açılan müzik ve Messenger'dan çılgınlar gibi chat yapılan zamanlar...

Bağcıkları bileklerden bağlanan ayakkabılar Kabullenelim, zamanında hepimiz giydik. Hepimiz o bağcıkları ayak bileklerimizden bağladık.

Duvar takvimi Artık telefonun tek bir tuşuyla birlikte hangi tarihte olduğumuzu öğrendiğimiz için duvar takvimine de pek ihtiyaç kalmadı tabi...

Teletext Hava durumu öyle saat başı verilmiyordu ama Teletext'ten de gayet rahat öğrenebiliyorduk. Spor haberleri de işin bir başka güzel yanıydı...

Yonja Eskiden Tinder yoktu ama Tinder'ın atası diyebileceğimiz Yonja vardı. Tabii her güzel şey gibi o da bitti. :)

Yazı tabanlı oyunlar Bir neslin gecesini gündüzüne kattığı büyük emeklerle oynanan yazı tabanlı oyunlar, şimdilerde yerini yeni nesil online oyunlara bıraktı.

LimeWire İnternet döneminin yeni yeni film dizi izlemeye, müzik dinlemeye rahatça izin verdiği dönemin vazgeçilmez aracı olan LimeWire şimdi tarihin tozlu raflarında...

Dizi Cd'leri Özellikle, bir zamanlar Cd'ci dediğimiz işletmelerde Türk dizilerinin ilk bölümden son bölümüne kadar cdleri bulunurdu.

Tabii internetten indirme dönemi başlayınca cd dönemi de sonlandı.

Word yazı özelliği olan WordArt Photoshop'ta yazı yazma imkanımız olmadığı dönemde en 'afilli' yazıları yazmamızı sağlardı. :)

Bir ay boyunca 4GB kota veren internet Şimdiki gibi değildi o zamanlar, gerçi kotayı harcayacak pek bir şey de yoktu... :)

Vcd Player Konsolların her evde olmadığı dönemde kullanılan, hem bir şeyler izlemek hem de bazı oyunları oynamak için ideal olan vcd player'lar bir dönemin vazgeçilmeziydi.

PTT jetonları Öyle her yerde herkesin cebinde telefon olmadığı dönemleri hepimiz hatırlamayız. Her mahallede en az 2-3 tane kulübesi de bulunurdu.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Birisine iltifat etmek için parlıyorsun, ışıldıyorsun kelimeleri aslında mecazi anlamda kullanılsa da gerçek anlamda da yanlış değil.

Araştırmacılar, insan vücudunun ışığı yansıttığını keşfetti. Tabii ki bu ışık bizim görebileceğimizden bin kere daha az yoğun. Bu da onu görünülmez kılıyo.



TESPİTLİ YORUM

@dohtorozgurbey Sarma ayakta ve tencerenin bir kapağı elinizde iken yenilince maksimum lezzetine ulaşan bir şey. Kesin bilgi yayalım

AlkışlıYorum

@sutluyulaf 1 ay askerlik yapıp geldim bir ömre yetecek kadar ilginç olayla karşılaştım. En ilginç olanı, çıkmamıza iki hafta kala bir arkadaşımızın dayanamıyorum artık diyip firar etmesi ve bedelli askerliğini 6 aya çevirmesiydi