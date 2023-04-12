Evin içinde futbol oynamış efsanevi nesil
AMA futbol oynamak bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyacını bir şekilde gidermek istersin.
ÇAREYİ kardeşinle ya da kuzenlerinle, evde maç yapmakta bulursun.
BU maçlarda ya dar koridorlar saha olur sana. ya da kışın soğuk olur diye kimsenin pek girmediği, evin gizli bölmesi:
Oturma odaları.
GENELDE ya bu toplarla oynanır evin içerisinde ya da çoraplardan top yapılır.
HİÇ olmadı koltuk yastıkları yetişir imdada. Bir çocuk evde top oynamayı aklına koyduysa o topun yerine de her şeyi koyabilir.
KALE ise kapı eşikleri ya da koltuklar arasındaki boşluklardır.
Sahanın ölçülerine göz önüne alınınca küçük olur tabii ki kaleler.
BU görüntü ise korkulu rüyasıdır. Pek çok kez vazo devirmişliği, gümüşlüğün camını kırmışlığı vardır.
Annesine nasıl açıklayacağını düşünür durur.
KUZENİNE attığı efsanevi çalımdan sonra da şut çekerken ayak serçe parmağını koltuğa ya da sehpaya vurmuşluğu vardır. Bunu okuyunca böyle hafif bir acı duyacaksınız içinizde.
Merak etmeyin geçiyor.
AYNI dışarıda yapılan maçlarda olduğu gibi, evde yapılan maçlarda da hayali direği geçti, geçmedi kavgası yapılır.
'Adamın gol değil diyor.
Bana ne, bana ne!'
HERHANGİ bir süre kısıtlaması yoktur. Maç ancak büyükler eve geldiyse ya da cam çerçeve kırıldıysa biter.
DUVARLAR ise sizin dışınızdaki diğer oyunculardır.
Duvara çarptırıp gol atmak, duvarla ver-kaç yapmak evde yapılan maçların olmazsa olmazlarındandır.
SİZ top oynuyorsunuz diye, alt komşu rahatsız olur ve bir sopayla tavana vurur ya da akşam babanız geldiğinde ona şikayet eder.
Siz de azarı yersiniz tabii.
HAYALLERİNDE ise bir Zinedine Zidane, bir David Beckham, bir Luis Figo, bir (Gerçek) Ronaldo, bir Rivaldo olmuşlardır. Şut çekerken "Hakaaan Şüüküüür vee Gooooll" diye çok bağırmışlardır.
GÜDÜMLÜ anne terliğini belki de ilk defa o yıllarda yemişlerdir. Onlar topa kafa atmak için havaya yükseldiklerinde, annelerinin fırlattığı terlik onlara kafa atmıştır. O son vazoyu kırmayacaktık, belki o zaman yemezdik o terliği.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
ANTARKTİKA, yerlilerin bulunmadığı tek kıtadır.
Bu kıtada yaşayan insanlar genellikle araştırma yapmak amacıyla 3-6 ay arası bölgeyi ziyaret eden bilim insanlarıymış.
Antarktika'da kasten doğması sağlanan 11 bebek bulunmaktadır.
Arjantin ve Şili toprak talepleri sebebiyle hamile kadınları Antartika'ya göndermiş ancak Antartika Sözleşmesi sebebiyle iki ülkenin de çabaları boşa çıkmış.
TESPİTLİ YORUM
HALKIMIZIN yüzde 93'ü kafadan hesap yaparken tek gözünü kısar ve bunun nedeni hala açıklanamamıştır...
AlkışlıYorum
@forkliftbirey BABAM göğüs ameliyatı olmadan evvel "Hocam hazır açmışken şu ciğerleri de bi yıkayıverin" diye trollemişti.
Doktor da ciddiye alıp 2 saat neden yapamayacaklarını izah etmişti.
Doktorlar çok iyi niyetli insanlar… Babam da odadan çıkınca diyo ki "inşallah ameliyatı bu yapmaz"
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