Çıktığı dönemde yasaklanmış popüler şarkılar

BARIŞ Manço'nun bize hayvan sevgisini aşıladığı "Arkadaşım Eşek" şarkısı, "bir insanın arkadaşının eşek olamayacağı" gerekçesiyle yasaklanmış.

Ayrıca Manço'ya eşek yerine "kuzu" demesi de önerilmiş.

SEZEN Aksu'nun 1988 albümünde yer alan "Sarışınım" şarkısı da yasaklılar arasında.

Sebebi ise şarkının bestesini bir Ermeni sanatçının yapmış olması. Bu isim ise Ara Dinkjan.

MUSA Eroğlu'nun sevilen türkülerinden "Yolun Sonu Görünüyor!" da bir dönem yasaklı olan şarkılardan.

Yasaklı olmasının gerekçesi ise intiharı çağrıştırıp özendirmek.

UZUN yolculukların vazgeçilmez şarkılarından Bulutsuzluk Özlemi'nin "Güneye Giderken" şarkısı "Solda güneş yükseliyordu" cümlesindeki solculuk iması nedeniyle yasaklı şarkılardandı.

"HAYAT Bayram Olsa" şarkısını bilmeyeniniz yoktur. Şarkıdaki "İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa" gibi sözler şarkıda "komünist propagandası yapılıyor" iddialarına neden olarak yasaklanmıştı.

ANLAMLI şarkılar denildiğinde sayılı sanatçılar arasında yer alan Leman Sam'ın "Anladım" şarkısı da yasaklanmış. Şarkıda yer alan "Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe usulca sokulup merhaba dedim" sözü Türk kadınının tanımadığı bir erkeğe selam vermeyeceği, şarkının Türk kadınının ahlakını bozduğu gerekçesiyle TRT tarafından yasaklandı.

İÇİNDEKİ hüznüyle ruhumuza işleyen Melike Demirağ'ın "Arkadaş" şarkısı "üstü kapalı komünizm propagandası yaptığı" gerekçesiyle iptal edilen şarkılardan.

SEZEN Aksu, Özdemir Erdoğan gibi isimlerden dinlediğimiz "İkinci Bahar" şarkısı da bu listedeki diğer şarkılarla aynı kaderi paylaşıyor.

Şarkının "ahlaka aykırı sözler barındırdığı" gerekçesiyle yasaklandığını söyleyelim.

ADETA dinleyenlere hayatının hikayesini anlatan Bergen'in "Acıların Kadını" şarkısı, "insanların ruh halini kötü yönde etkilediği" gerekçesiyle yasaklanmış.

BİRAZ eskilere gidelim.

Hamiyet Yüceses'in sesinden "Ada Sahillerinde Bekliyorum" şarkısını dinlemek ayrı güzeldir. Ancak bu şarkının da bir dönem yasaklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Şarkının yasaklanmasının sebebi, Adnan Menderes ve DP üyelerinin yargılandığı döneme uzanıyor.

İdam edilen bu isimler Yassıada'da yargılanmıştı. Şarkı ise bu adayı akla getirmesi nedeniyle yasaklanmıştı.

MURAT Kekilli'nin 90'lara damgasını vuran şarkısı "Bu Akşam Ölürüm", "Türk gençliğini intihara özendirmesi" nedeniyle yasaklanmıştı.

ORHAN Gencebay'ın en ünlü şarkılarından olan "Batsın Bu Dünya", "mevcut düzene isyan edip insanların ruh halini bozduğu" gerekçesiyle yasaklanmıştı.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ROLLER coasterlar organlarımızı bir anda fırlatabilir!

'Roller coaster'a binince hissettiğimiz halsizlik hissine hepimiz alışkınız.

Aslında bu hissin kaynağı çok fazla adrenalin salgılanmasından kaynaklanmıyor.

Uzmanlara göre, "roller coasterlar" iç organlarımızı yerlerinden edebilir.



TESPİTLİ YORUM

@asirihaklii AZ önce kadının biri:

"Sınırlarımı senin saygısızlığına göre ayarlamaktansa, hayatımı senin yokluğuna göre ayarlamayı tercih ederim" dedi.

Daha güzel anlatılamazdı galiba.



ALKIŞLIYORUM

@duygusalbirtop_ SU alıyordum, çok saçma bir hareketle parmağımı dolaba sıkıştırdım.

O kadar acıdı ki acıdan kustum.

Markettekiler toplandı noldu diye. Malım diyemedim, hamileyim dedim.

Adamın biri de dedi ki "İlk aylar normal." "Doktor musunuz?" dedim, "Yok emekliyim" dedi.