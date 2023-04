Kadınların hayatında fark etmeden yaptığı hatalar

Sevgiliye esirgemeden şefkat gösterirken bir süre sonra anneye dönüşmek ALLAH bizi şefkatli yaratmış, ne yapalım? Ancak sevgili bacılarım, bir süre sonra ipin ucunu kaçırıyor olabilirsiniz.

Evet biz böyle mutluyuz, evet kime ne diyorsunuz fakat kendinizi bu kadar harap etmeye değer mi?

Hayatın bir yerinde mutlaka bir adet öküze aşık olmak ÜZÜLMEYIN, yalnız değilsiniz.

Her kadın hayatında mutlaka bir öküze gönül vermiş olabilir. İlk başta çok anlaşılmıyor ama ilerleyen zamanlarda artık 'Bu kadar da öküz olunmaz' noktasına getiriyorlar.

"Asla söylemez" denilen birisine sır vermek ve bir süre sonra bu sırrı başkasından duymak İYIYI kötüyü bazen seçemiyorsunuz galiba ve herkesi kendiniz gibi bildiğiniz için kendi sırrınızı başkasından duymak gerçekten pek hoş olmuyor.

Gözünde rimel olduğunu unutup suyla haşır neşir olmak İNSAN unutup yüzünü yıkayabilir mesela ama unutup denize girince sonuçları çok daha ilginç oluyor arkadaşlar.

Bir anlık hevesle kuaföre gidip kakül kestirmek BUGÜNE kadar kakül kestirip pişman olmayan hemen hemen hiç kimseyi görmedim.

Eski sevgilinin yeni sevgilisini ya da yeni sevgilinin eski sevgililerini araştırırken delirmek AÇIK konuşalım, çok zevkli bir olay ama bir yere kadar.

Bir süre sonra karşılaştırmalar yapmak ve olayları gereksiz yerlere bağlamak sadece sizi üzüyor. Bırakın ne halleri varsa görsünler!

Annenin yaptığı sanat eseri yemeğe "Çok kolay ben de yaparım" diye girişmek YAPIN tabi, sonuçta anneler de annesinden öğrendi.

Lakin yerken çocuk oyuncağı gibi görünen o muhteşem lezzetlerin yapım aşamasını hiç de hafife almayın.

"Nasılsa çok yürümem" diyip topuklu ayakkabı giymek için en çok yürünen günü seçmek TOPLU taşıma araçlarını kullanan sizin gibi zavallılar için çok konforlu değil. Ve nedense bir kural gibi topuklu ayakkabı giydiğimiz gün mutlaka çok yürümeniz gerekir.

Hata yapan birisine insanlık edip ikinci şans vermek DAYANAMIYORUZ, sebepleri vardır diyorssnuz ...

İnanın bana ikinci şans verilen insanların geriye dönüp kendini mükemmeleştirdiği görülmemiştir.

*Başkalarının dediklerini kafaya takıp durduk yere üzülmek HER insan iyi niyetli değil, artık bunu öğrenmelisiniz.

Eller ne derse desin!

"Nasılsa düzelir" diye düşünüp karşısındaki insanı sürekli hoş görmek HOŞGÖRÜLÜ olmak iyidir, güzeldir. Ancak biz nedense karşımızdaki insanın kendini düzelteceğine inanırsınız, nasılsa ileride böyle yapmaz diye düşünürsünüz. Bir insan en başta nasılsa en sonda da öyle olur, bu değişmez bir gerçek.

Evet erkekler de öyle!



LÜZUMSUZ BİLGİLER

RÖNESANS döneminde topuklu ayakkabı giyen kişinin ne kadar güçlü ve zengin olduğu ayakkabı genişliğinden anlaşılırdı.

Çocuklar ise o zamanlar yuvarlak burunlu ayakkabılar giyiyordu. On dördüncü yüzyılda insanlar, uzun ve sivri burunlu ayakkabılar giymeye başladı.

Fakat bu tarz ayakkabılar ayaklara ciddi manada zarar veriyor hatta kırıklara neden oluyordu.



TESPİTLİ YORUM

@radyahreyos KIZ öğrencim 5 yanlışım çıktı diye zırıl zırıl ağladı. 30 yanlışı çıkan erkek öğrencim teneffüste delilo oynuyordu. Kız çocukları bu simülasyona ait olamazlar ya, canım kızlarım.



ALKIŞLIYORUM

@abusrasnsy 68 KG iken birkaç ayda 52 kiloya düştüm. Sıfır diyet ve spor.

Doğru bir dertlenme programı ile siz de kilo verebilirsiniz!