Kararsız insanların mutlaka yaşadığı durumlar

DIŞARI çıkacakken ne giyeceğini seçememek.

Kıyafetlerinizin hepsini ayrı ayrı çok seversiniz ve bunların arasından sadece birine karar vermeniz çok zordur.

AÇIK büfe kahvaltıda ne yiyeceğini seçememek.

Hepsi lezzetlidir ama kapasitenin de bir sınırı vardır, seçmek gerekir.

ALIŞVERİŞ yaparken tek seferde karar verememek.

VE karar verdiğinizde giysinin satılmış olması...

ÜNIVERSİTEDE bölüm seçememek.

Üniversite boyu devam eden iç monolog: 'Doğru bölümde miyim? Başka bölüme mi geçsem? Ama bu da iyi gibi... değil gibi...'

KAFADA "Üniversiteden sonra çalışsam mı master mı yapsam?" gibi deli sorular.

RESTORANLARIN menülerinde çok fazla seçenek olması...

BİR türlü hangi müziği dinlemek istediğinize karar veremeyip radyoyu açmak.

HANGİ filmi izleyeceğinize karar vermenin en az film kadar vakit alması.

EVE mobilya almak ya da yeniden dekore etmek.

SEVİYOR, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, seviyor....

HAYALLERİMİN peşinden mi gitsem, fazla risk almadan mantığımla mı hareket etsem?

HEM karnım doysun hem pastam dursun istemek...

KARŞISINIZDAKİNİN size "Ben karar vermedim. Sen karar ver" demesi.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ON DOKUZUNCU Yüzyıl'ın sonlarına kadar ayakkabı numarası diye bir şey yoktu. Bu nedenle taban boyu arpa ile ölçülmekteydi.

Şimdinin santimetresini arpa boyu olarak düşünebilirsiniz.

Topuklu ayakkabı modası toplumun alt tabakasına ulaştığında ise, aristokratlar bu modaya herkesin erişmesini engellemek adına topuk boylarını yükseltti. Bu yüksek topuklarla herhangi bir iş yapmak çok zor olduğundan giyen kişinin statüsünün önemini de vurguluyordu.



TESPİTLİ YORUM

@onlakonusmayin NEDEN hep birlikte imza toplayıp iş saatlerini "sabah kalkınca, akşam sıkılınca" olarak düzenlemiyoruz?

Bu şekilde ömür boyu gitmez çünkü.



ALKIŞLIYORUM

@vostoyevski TELEFONU düşürmüşüm koşarken, arkamda koşan kadın almış telefonu beni kovalıyor 'Beyefendi' diye ama bende bluetooth kulaklık olduğundan ve hanfendi de beni kovaladığından bağlantıda kopukluk yaşamadığımdan bunu fark edemedim.

Neyse ki o bunu fark etmiş ,dinlediğim müziği durdurdu...