İspanyolları şaşkına çeviren Türk gelenekleri
EVE girince ayakkabıların çıkarılması.
SOKAKTA satılan yiyeceklerin çeşitliliği.
GÜNE çay içerek başlanması.
BU kadar çok "çok" kelimesi kullanılması... Çok güzel, çok iyi, çok ayıp...
BİR soruya cevap verilirken söze "Evet, hayır, var ya da yok" diye başlanması.
TRAFİĞİN belli bölgelerde değil de bütün şehirde, hatta ara yollarda bile olması.
HEMEN hemen her yerde bir Atatürk portresi olması.
AYRANIN tuzlu olması!
ÇAYIN kaynar haldeyken içilmesi.
KARŞIDAN karşıya geçerken trafik ışıklarına kimsenin bakmaması.
HER türlü alışverişte pazarlık yapılması, indirim istenmesi.
MEYVE ve sebzelerin (İspanya'ya göre) çok ucuza satılması.
EVDEKİ dev nazar boncuğu...
ERKEKLERIN kollarını birbirinin omzuna atarak birlikte yürümesi.
HER evin kapısının ayakkabı dükkanı gibi olması.
KAHVALTIDA zeytin ve peynir yenmesi.
SOFRADA daima çorba ve yoğurt olması.
TARZAN İngilizce'si kullanılması... Chicken translate vb.
YAŞLI insanlara teyze, amca denmesi.
KÖŞEDEKİ bakkala bir telefon edince istediklerinizin kapınıza gelmesi.
TAKSİM'DE sabahlara kadar süren bir eğlencenin ardından meydanda ıslak hamburger yenmesi...
SOKAKTA midye dolma satılması ve bunların sorgusuz sualsiz yenmesi.
KÜP şeker!
DÖNERİN için sos konulmaması.
GÜNÜN yarısının çay ve nargile içerken tavla oynayarak geçirilebilmesi...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1942 YILINDA Sovyetler'den İran'a geçmek için yola çıkan Polonyalı birlikler, yolda ilginç bir silah arkadaşı edinmişlerdi.
Suriyeli bir boz ayı ile arkadaşlık kuran askerler onu yanlarına almış ve ismini 'Wojtek' koymuşlardı.
Savaşın sonuna kadar birlikle beraber kalan Wojtek, daha sonra emekli olup hayatına Polonya'da devam etti. 1963 yılında da huzur içinde vefat etti sevimli ayı...
TESPİTLİ YORUM
@cll_albyn ERKEK adam sürücü kursuna kayıt olduktan sonra teorik derslere hiç gitmez, pratik derse de pisti tanımak için bir kere gider.
AlkışlıYorum
@coskunomer23 PSİKİYATR& Psikolog mükemmel ayrımı teyzeden geldi: "Hapinan mı yoksa konuşmayna mı ikna ediyor..."
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@1sin3m GEBE izlem yaptığım hastama "Eşinizle akrabalığınız var mı?" diye sordum "Evet kocam oluyor" dedi.
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