Bir kadının 40’lı yaşlarda öğrendiği hayata dair ilginç gerçekler-2

ARKADAŞLIK zamanla değişir. Bazılarının son kullanma tarihi vardır ve bu doğaldır.

GÖZ kremi arkadaşınızdır.

NE kadar iyi olması gerektiğini söylemekten, gelecekle ilgili fantaziler kurmaktan vazgeçin. Şu anın tadını çıkartın ve değerini bilin.

HATIRLAMAK ve hatırlanmak güzeldir.

BAZEN sadece doğru olduğu için işleri yoluna koymak gerekir. Sizi rahatsız etse bile sonunda buna değecektir.

SERT bir konuşma yapmak, enerjinizi tüketen dargınlıklardan ya da yanlış anlamalardan iyidir.

BAZI şeyleri istemeniz, onların olması gerektiği anlamına gelmez. Ne kadar erken kabul eder ve olması için uğraşmaktan vazgeçerseniz sizin için o kadar iyi olacaktır.

BAŞKASININ problemi size çözülmesi çok kolay görünebilir; ancak emin olun aklınızdaki şey denenmiş ve işe yaramamıştır.

İYİ bir uyku değerli bir hediyedir ve her şeyi değiştirebilir.

EĞER onlar için önemliyseniz, insanlar size zaman ayıracaklardır; eğer değilseniz de tam tersi.

BAZEN sevgi, barış ve uyum adına zor kararlar vermek gerekir.

İNSANLARIN size kızmasına izin vermeyin; bunun yerine onlara şefkat gösterin.

DİĞER insanlar ne düşünür diye endişelenmeyi bırakın; sizi ilgilendirmeyen şeylerle enerjinizi tüketmeyin.

DEĞİŞİMİ kabul edin, kucaklayın ve kutlayın.

NAZİK olmak ve gülümsemek büyük fark yaratır.

DİNGİNLİK sizi düzeltir ve iyileştirir.

ZORLUKLARIN üstesinden gelmek için her seferinde küçük de olsa adımlar atın.

HAYAT, ufukta görünen önemli şeyleri umutla beklerken başınıza gelenlerdir. Bu yüzden her günün tadını çıkartın.

OLUMSUZ olanı kabullenmek yerine iyi olana odaklanıp kendinizi zorlayın; her şey zamanla düzelecektir.

HER şeyin bir nedeni vardır. Bu, bazen kendini hemen belli etmez; ancak zamanla her şey netleşir.

NE kadar isterseniz isteyin, bazen olacaklara müdahale edemezsiniz. Ancak gözlerinizi ve zihninizi açık tutarsanız, her zaman daha iyi ve doğru yolu bulursunuz.

RİSK alın ve fırsatları kaçırmayın; çünkü bir daha karşınıza çıkmayabilirler. BİTTİ



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında Kanada'ya gönderilen Alman esirler savaş bittikten sonra evlerine dönmek istememişlerdi.

Bir Alman pilotun anılarında bahsettiğine göre Kanadalılar tarafından çok iyi ağırlanmışlardı, esir olmalarına rağmen. Zamanla orada yaşamaya alışan ve Avrupa'daki hayatlarına kıyasla daha iyi koşulların olduğunu gören Alman askerlerinin çoğu temelli Kanada'ya taşınmıştı.



TESPİTLİ YORUM

@slutsymphony Biriyle tanışınca anlattığım ilk şey:

Gizli Tutman Gereken 5 şey vardır:

1- Büyük planın.

2- Aşk hayatın.

3- Kazandığın para.

4- Gelecek hamlen.

5- Aile problemlerin...



ALKIŞLIYORUM

@Mecnun Ç. MİLLET çocuğuna daha doğmadan ev araba alıyor. Bizi bırakmışlar caretta caretta gibi, yumurtadan çıkıp kumsaldan denize, ekmeğimizin peşinde koşuyoruz.