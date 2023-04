Bir kadının 40’lı yaşlarda öğrendiği hayata dair ilginç gerçekler-1

YAZAR ve 4 çocuk annesi Andrea Reiser da onlardan biri. Karşınızda Reiser'ın "Hayatı daha iyi öğrendim" dediği 40'lı yaşlarıyla ilgili 47 deneyimi:

NEZAKETLE yaptığınız sürece 'Hayır' demekte hiçbir sakınca yok.

KONTROL edemediğiniz şeylere üzülmekle vakit kaybetmeyin. Akışına bırakın.

GÖRDÜĞÜNÜZ her şey sizin nasıl baktığınıza göre değişir.

İÇİNİZDEKİLERİ, insanların dışındakilerle kıyaslamaktan vazgeçin.

BİRİNİ gerçekten dinlemek, yapabileceğiniz en önemli, saygılı ve mükafatlandırıcı şeydir.

YAŞAMINIZ boyunca etrafınızda insanları toplamak muhteşemdir; ancak gerçekten şanslıysanız bir parmağı geçmeyecek mükemmel insanlara sahip olursunuz. Konuşmasanız bile, her daim sizin için orada olduklarını bilirsiniz.

SABAHLARINIZ bir önceki gecenize değer.

TER içinde, makyajsız ve tepeden topladığınız pis saçınızla bir süpermarkete giderseniz kimse sizi takmaz.

DENEYİMLERİNİZ, eşyalardan daha akılda kalıcıdır.

KENDİNE güvenmek, güzel ve güçlüdür.

GÜLÜNCE yüzünüzde çizgilerin oluşması buna değerdir.

BAZI insanların aptallığı, beceriksizliği ve dağınık oluşu sizi şaşırtabilir; aynı şekilde diğerlerinin de şefkatli, yardımsever ve nazik oluşu...

HAYATINIZI başkalarının umutlarına, isteklerine ya da hayallerine göre yaşamayın.

EĞER mutluluk için diğer insanlara güvenirseniz, kendinizi asla mutlu edemezsiniz.

KİN, hiçbir şeye değmez.

BİRİNİN gününü aydınlatmak için yapacağınız şeyden asla pişmanlık duymazsınız.

'LÜTFEN' ve 'Teşekkür ederim' her zaman takdir görür.

KAFANIZIN içindeki sizi sabote eden sesi kapatın.

YEMEK ve sofranın düzeni önemli değildir; önemli olan şey size eşlik edenlerdir.

HER daim meşgul olmak, övünülecek ya da madalya alacak bir şey değildir. Bu tamamen normaldir; hatta meşgul olmamaktan daha iyi ve sağlıklı bir durumdur.

KAFANIZDAKİLERE rağmen, insanların kapılarının ardında olanları asla bilemezsiniz.

EN kötü davranış ve acı, kıskançlık yaratmaktır.

SİZİ mutlu eden şey, başkalarını mutlu etmek zorunda değildir.

HER zaman başkalarını suçlamayın; bazen dönüp aynaya bakmak gerekir.

BAŞKALARININ fikirleri ya da inançlarına katılmayabilirsin; ancak bu onların yanlış olduğunu göstermez.

Özellikle de din, politika ya da sevgi gibi konularında...

