Tarihte 1 Nisan şakaları-4

MARADONA, SOVYET FUTBOL TAKIMI'NA KATILIYOR (1988):

Sovyetler Birliği'nin Izvestia gazetesi, dünyaca ünlü futbol yıldızı Diego Maradona'nın Spartak Moskova'ya katılmak için yöneticilerle görüştüğünü yazdı. Spartak Moskova, Maradona'ya 6 milyon dolar ödeyecekti. Izvestia'nın şakasını yutan Associated Press (AP) oldu. Asılsız haberi tüm dünyaya yayan AP, bir süre sonra haberi geri çekmek zorunda kaldı. AP, Sovyet gazetelerinin "1 Nisan şakası yapacağı düşünülmediği" için habere inandığını açıkladı.

EYFEL KULESİ TAŞINIYOR (1986):

The Parisien gazetesi, Eyfel Kulesi'nin sökülüp taşınması için anlaşmaya varıldığını yazarak, Parisliler'in aklını başından aldı. Habere göre Fransız kültürünün simgesi kabul edilen Eyfel, Paris'in doğusunda açılacak yeni Euro Disney parkında tekrar monte edilecekti. Eyfel'in yerine ise 1992 Olimpiyat Oyunları için 35 bin koltuk kapasiteli bir stadyum inşa edilecekti.

TWITTER'DAN SESLİ HARF YASAĞI (2013):

"1 Nisan" gündeme gelince hatırlanan şakalardan biri de Twitter'in 2013'te yeni adının "Twttr" olacağı açıklamasıydı.

Twitter, yeni uygulamayla sesli harf kullanımına izin verilmeyeceği ve sesli harf kullananların ise aylık 5 dolar gibi bir ücret ödeyeceği duyuruldu.

VOLKSWAGEN'DEN PR İÇERİKLI 1 NİSAN ŞAKASI:

Otomobil üreticilerinden Volkswagen, geçen yıl yaptığı ABD biriminin isim değiştirerek ""Voltswagen" adını alacağı haberinin, "1 Nisan Şakası" olarak düzenlenmiş bir halkla ilişkiler (PR) faaliyeti olduğunu açıkladı. Volkswagen, "Voltswagen" markası ile faaliyet gösterileceği haberinin "şaka" olduğu ve isim değişikliğine gidilmeyeceğini kaydetti.

ANADOLU AJANSI'NDAN 1 NİSAN ŞAKALARI:

Anadolu Ajansı (AA) da önceki yıllarda abonelerine 1 Nisan şakası içeren haberler servis etti.

AA muhabirlerinin, 2009 yılında "Dünya'ya çok benzeyen gezegen keşfedildi", 2012'de "Hamilelik süresi 5 aya iniyor" ve 2016'da "Büyüyebilen robot geliştirildi" başlıklarıyla hazırladığı haberler, dönemlerinde basında geniş yankı bulan 1 Nisan haberleri oldu.

TAKSİM'DE DOĞAL GAZ BULUNDU (2013):

Anadolu Ajansı'nın 2013'te "1 Nisan" şakası olarak hazırladığı "Taksim'de doğal gaz bulundu" haberi de bazı internet siteleri ve sosyal medyada en çok okunan haberlerden oldu. Haberde "İstanbul'da yayalaştırma projesi kapsamında yapılan kazılar sonucunda, 38 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildi" ifadesi yer alıyordu.

Yayınlandıktan kısa süre sonra birçok haber sitesi tarafından verilen haberin AA'nın "1 Nisan şakası" olduğu kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı yayın organları da AA İstanbul Haber Merkezi'ni arayarak "Taksim'de doğal gaz bulunması" konusunu yetkililere teyit ettiremediklerini, haber kaynağıyla görüşmek istediklerini ifade etti. BİTTİ



LÜZUMSUZ BİLGİLER

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında Sterlin'i değersizleştirerek İngiliz ekonomisini çökertmeye çalışan Nazi Almanya'sı, sahte para basarak uçaklarla Londra'ya dağıttı.

1945 yılında İngiliz parasında yaşanan değer kaybının yaklaşık yüzde 12'lik kısmı Naziler yüzünden oldu...



TESPİTLİ YORUM

@spleendistanbul BATIDA beyaz eşyaya köpek muamelesi yapılıyor, özellikle çamaşır makinası ve kurutucuları evin bodrumuna atıyorlar. Bizim kültürümüz beyaz eşyaya büyük önem atfediyor.

Üzerine danteller konuyor, mutfağa konuyor. İleride makinalar insanlara savaş açtığında bu detay gözden kaçmaz inşallah.



ALKIŞLIYORUM

@HursitMihrakBey BANA başaramazsın dedikleri ne varsa azmettim çok çalıştım çok inandım ve sonunda başaramadım.

Hakkaten doğru söylüyorlarmış…