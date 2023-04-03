Tarihte 1 Nisan şakaları-3
BBC'NİN deniz aşırı haber servisi, Big Ben'in zamana ayak uydurması için dijital bir saate döneceğini duyurdu.
Haber servisi, onlarla iletişim kuran ilk dört dinleyiciye de artık kullanılmayacak olan saat ibrelerinin verileceğini söyledi.
BBC, Big Ben'in dijitalleşmesinden dolayı öfkeli olan dinleyicilerden çok sayıda çağrı almaya başladığında şok oldu.
Servisten Tony Lightley, "Şaşırtıcı bir şekilde, çok az insan bunun komik olduğunu düşündü" dedi.
SMELLOVISION: TELEVİZYONDAN KOKU ALMA TEKNOLOJİSİ (1965)
BBC TV, "smellovision" adını verdiği izleyicilerin televizyon stüdyosunda üretilen aromaları evlerinde koklamalarını sağlayan bir teknolojiyi duyurdu. Londra Üniversitesi'nden bir profesörle röportaj yaptı. Profesör, makinesinin kokuları bileşen moleküllerine ayırdığını ve bunların daha sonra ekrandan iletilebileceğini açıkladı. Ülkenin dört bir yanından izleyiciler, bu kokuları stüdyoda onunla birlikteymiş gibi belirgin bir şekilde deneyimlediklerini doğrulamak için aradılar.
Bazıları soğanların gözlerini sulandırdığını iddia etti.
FRANKFURT HAYVANAT BAHÇESİ'NİN BEYAZ FİLİ (1949)
FRANKFURT gazetelerinde halka Burma'dan efsanevi bir "kar beyazı filin" sadece birkaç günlüğüne hayvanat bahçesinde sergileneceğini bildiren duyurular çıktı. 1 Nisan'da binden fazla Frankfurt'lu beyaz fili görmeye geldi. Beyaz bir fil gördüler ama beyaza boyanmış sıradan bir dişi Hint filiydi. Ancak seyircilerin çoğu bunun farkında değildi.
Hileyi daha sonra gazetelerde okuyarak öğrendiler.
SAN SERRIFFE ADINDA BİR ÜLKE (1977)
İNGİLİZ Guardian gazetesi, Hint Okyanusu'nda yer alan noktalı virgül şeklinde adalardan oluşan San Serriffe adlı "uydurma" bir ülkeyi tanıtmak için yedi sayfalık bir ek yayımladı. Başkenti Bodoni olan adalar ülkesini General Pica yönetiyordu. Ekin yayınlandığı gün The Guardian'ın telefonları kilitlendi. Okurlar, cennete benzeyen adalarda tatil yapabilmek için daha fazla bilgi istiyordu. Sadece birkaç okuyucu, adayla ilgili her şeyin imla terminolojisinden geldiğini fark etti.
UFO, LONDRA'YA İNDİ (1989)
LONDRA'NIN hemen dışındaki bir otoyolda binlerce kişi, parlak uçan bir cismin kente indiğini gördü. UFO, bir tarlaya inince uzaylıların başkenti istila etmesinden korkan İngilizler, polisi aradı. Olay yerine koşan polislerden biri, UFO'ya yaklaşma cesareti gösterdi. Uzay aracının kapısı açılıp içinden gümüş renkli kıyafetiyle biri çıkınca herkes koşarak uzaklaştı. Uzaylının Virgin Records'un başkanı 36 yaşındaki Richard Branson olduğu, UFO'nun ise özel olarak yapılmış bir sıcak hava balonu olduğu ortaya çıktı.
Branson, balonu Hyde Park'a indirmek istediğini, ancak rüzgarın sürüklemesi sonucu tarlaya inmek zorunda kaldığını açıkladı.
İNTERNETTE BAHAR TEMİZLİĞİ (1997)
TÜM dünyada yüz binlerce kişinin elektronik postasına internetin 24 saat sürecek bahar temizliği için 31 Mart'tan 2 Nisan'a kadar kapatılacağına dair mesajlar düştü. İnternet, 5 adet son derece güçlü Japon yapımı emekleyen robot (Toshiba ML-2274) tarafından temizlenecekti. Bu şaka daha önce de telefon sistemi için yapılmıştı.
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LÜZUMSUZ BİLGİLER
BİR teoriye göre sarımsağın doğal antibiyotik sayılması ve vampirliğin de bir hastalık olarak görülmesi nedeniyle vampirleri korkutmak için sarımsak kullanılıyordu.
TESPİTLİ YORUM
@oznefret GÜZEL kızların haşimato tiroidi, insülin direnci, demir eksikliği, polikistik overi, anemisi, vitamin eksikliği, saç dökülmesi, dismenoresi, miyobu ve astigmatı vardır.
AlkışlıYorum
@vardalcanis İRAN'A gitmiştik yıllar evvel, turistik amaçlı. Bir marketten "hibye" diye bir bisküvi aldım. Ben sonra onu ara ara yok, bütün marketlere soruyorum "HİBYE!" diye, delirdim. 3 hafta aradım, sonunda bir adam dedi ki onun adı "hib-ye" değil "hi-bye"
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