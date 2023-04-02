Tarihteki 1 Nisan şakaları-2

Kızgın kafalı buz kurdu (1995) DISCOVER Magazine, "saygıdeğer" bilim adamı Aprile Pazzo'nun Antarktika'da yeni bir tür keşfettiğini yazdı. Dergiye göre bu büyüleyici yaratıkların kafalarının üzerinde sayısız damarın beslediği tabağa benzer bir kemik vardı. Aşırı derecede ısınıp kor haline gelen kemik, hayvanların Antarktika soğuğuna dayanmalarını sağlıyordu.

Pazzo, kaşif Philihhe Poisson'un 1837'de Antarktika'da araştırma yaparken kaybolmasından da kızgın kafalı kurtların sorumlu olduğunu iddia ediyordu. Dergiye, yaratıkla ilgili binlerce elektronik posta geldi.

Yerçekimi azalıyor (1976) İngiliz astronom Patrick Moore, BBC'ye yaptığı açıklamada 1 Nisan'da sabah saat 9.47'de Plüton gezegeninin Jüpiter'in arkasına geçeceğini, bunun da Dünya'daki yerçekimini geçici olarak azaltacağını açıkladı. Moore, tam gezegen hizalanmasının olduğu anda havaya zıplayanların kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissedeceğini söyledi. Saat 9.47'den sonra BBC'yi arayan yüzlerce kişi, havaya zıpladıklarını ve kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissettiklerini söyledi.

Hatta bir kadın, kendisiyle birlikte 11 arkadaşının koltuklarından havalanarak oda çevresinde uçtuklarını iddia etti.

İnsan kendi akciğer gücüyle uçar (1934) Nisan 1934'te birçok Amerikan gazetesi (The New York Times dahil), yalnızca ciğerlerinden aldığı nefesle çalışan bir cihaz aracılığıyla havada uçan bir adamın fotoğrafını yayınladı.

Eşlik eden makaleler, bu mucizevi yeni buluşu heyecanla anlattı.

Alman pilot Erich Kocher olarak tanımlanan adam, göğsündeki bir kutuyu havaya uçurdu.

Ayaklarındaki kayaklar iniş takımı görevi gördü ve bir kuyruk yüzgeci onu yönlendirmesine yardım ediyordu. Amerikan gazetelerinin anlamadığı şey, 'akciğer gücü motorunun' bir şaka olduğuydu.

İlk internet şakası:

Kremvax (1984) Usenet (internetin aldığı ilk biçimlerden biri olan çevrimiçi mesajlaşma topluluğu) üyelerine dağıtılan bir mesaj, Sovyetler Birliği'nin ağa katıldığını duyurdu.

İnternetin kullanıldığı ilk 1 Nisan şakası oldu. Mesaj, "Sovyetler Birliği'nin Avrupa ve Amerikalılarla açık bir tartışma ortamında yer almak için Usenet'e katılmak istediği"ni öne sürüyordu.

Konstantin Chernenko adlı kullanıcı tarafından chernenko@ kremvax.UUCP adresinden gönderilen mesajın, şaka olduğu 2 hafta sonra ortaya çıktı. Şakanın ardında Piet Beertema adlı bir Hollandalı vardı. 6 yıl sonra Moskova gerçekten internete bağlandığında şakayı yadetmek için alan adı olarak Kremvax'ı kullandı.

Edgecumbe Yanardağı patladı (1974) Alaska'nın Sitka bölgesinde yaşayanlar, 1 Nisan sabahı uyandıklarında Edgecumbe Yanardağı'ndan kapkara dumanlar çıktığını gördüler. Panik içinde evlerinden fırlayıp kaçışmaya başlayan halk, bir süre sonra bunun 1 Nisan şakası olduğunu anladı. Porky Bickar adında bir kişi, yanardağın kraterine yüzlerce araba lastiği yığıp ateşe vermişti.

DEVAMI YARIN



LÜZUMSUZ BİLGİLER

ANTİK çağlarda insanların 32 yaşına geldiğinde çok yaşlı sayıldıkları inanışı doğru değil. Bu bahsedilen yaş sadece ortalamayı yani çocuk ölümlerinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Antik çağlarda birçok insan 80 yaşına kadar yaşıyordu.



TESPİTLİ YORUM

@cetveldekidelik YOL verdiğim yaya yüzüme bakmıyor hayırlı işler dediğim esnaf sağ ol demiyor teşekkür ettiğim görevlinin ağzından rica ederim çıkmıyor... Ülke güzel de içindekinde sorun var.



ALKIŞLIYORUM

@ecebalekoglu BIR kere bir erkek bana "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor" demişti çok duygulanmıştım.

İlişkimiz üzerine düşünmüştüm, arkadaşlarıma falan anlatmıştım.

Meğer Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü bırakırken kurduğu cümleymiş….

Biz erkeklere bir günde küsmedik harbi.