Sıcak pide kuyruğu-2

"Teyze ne yaptın? 7 pide almak nedir, aşevi mi açtın?", "Yuh be adam, 4 tane çiftli alınır mı be insaf?" diye yorumlar yapılır iç sesle.

'BANA kalmayacak mı yoksa' stresiyle başkalarının aldığı pideleri sayarsın.

Az önceki mutluluk yerini gerginliğe bırakır. Kasaya doğru atılan her adımda vücuttaki kötü enerjiden de bir parça bırakılır.

Pideyi aldıktan sonra fırından çıkarken arkada kalanlara "Allah kurtarsın kardeş, üzülme sıra elbet sana da gelecek" bakışı atarak muzaffer bir edayla ortamdan ayrılınır.

ZAFER inananların, sabırla bekleyenlerindir. Bir kuyruk daha, bir gün içinde yaşanabilecek tüm duygu durumları tecrübe edilerek arkada bırakılır.

Fırın ile ev arasındaki bitmek bilmeyen mesafe, az sonra ulaşılacak olan en lezzetli hayallerin otobanıdır.

ZALIM pide öyle güzel kokar ki, şeytan ayrıntıda değil adeta sıcak pidede gizlidir. Bir ısırık almamak için sağlam irade gerekir.

Ezana yolda yakalanılırsa ucundan bir parça koparılır.

İFTARA yetişemeyip ezana sokakta yakalanmak bir yönüyle istenmese de karşı konulamayan sıcak pidenin artık erişilebilir olması rahatlatır bir nebze insanı.

Artık yiyip yememek tamamen senin elindedir.

Dünyanın en güzel sıcaklığının, hamur olmasın diye poşete konulmadığı için kağıda sarılmış, koltuk altından göğse bastırılan pide sıcaklığı olduğu düşüncesi yerleşir bünyeye.

RAMAZAN kışa denk gelmişse tabii.

"Her gün her gün de pide yenmez ki. Sıcak sıcak güzel gidiyor, fark etmiyor da insan ne kadar yediğini" muhabbetleri masada önüne sıcak pide konulana kadardır.

O ANDAN sonra kalori, diyet, sağlıklı beslenme gibi kavramlar son akla gelenlerdir.

Eve varıp, iftarı yaptıktan sonra; "Yarın ekmek alalım öğlenden, giremem o sıraya bir daha" kelamı edilse de, ertesi gün açlık bastırınca pideye karşı koyamayış galip gelir.

VE yine fırının yolu tutulur iftara doğru. Aynı serüven aynı parametrelerle tekrar edilir.



