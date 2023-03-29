Sıcak pide kuyruğu-1
EVDEN iftara ne kadar kala çıkmak gerekir, ne kadar sıra olur, ne sürede geri dönülür iyi hesap edilmelidir. Geç kalıp iftarı kaçırmak kadar erkenden alıp pideyi soğutmak, sıcak pide gözünün önünde sünerken uzaktan bakışmak da vardır.
Sıraya adım atar atmaz "Önümde kaç kişi var?" hesabıyla başlar pide kuyruğu macerası.
SIRANIN sonuna geçilir, kafa azcık yana salınır, kelle adeti sayılır.
Önünde çok kişi varsa moral bozmak yersizdir, uzun kuyruğu iyiye yormak gerekir.
ÇOK fazla bekleyen olması, pidenin çıkışı yakın anlamına gelir. Pide kuyruğu optimistliğe en fazla ihtiyaç duyulan yerdir.
Sıra az ise bir önceki seferi ucundan kaçırmışım yerine, iyi bari az sıra var diyerek avunmak gerekir.
Bir partide yaklaşık kaç pide çıktığı da mühimdir.
BIR seferde çıkan ortalama pide sayısı, önünde kaç kişi olduğu ve kişi başı alacakları pide miktarı ile bir denklem kurulur ve 'Bir dahaki partiden bana pide düşer mi?' hesabı yapılır.
İftara kaç dakika kaldığı otuz saniyede bir kontrol edilir.
NORMALDE iftar saatinin bir an önce gelmesi dilenirken, pide ufukta görünmemişse zaman yavaş aksın istenir. Ezan okunurken kuyrukta olmak en son arzu edilecek şeydir.
Açlık, halsizlik, bekleyiş, yorgunluk derken vücuttaki gerginlik had safhaya ulaşabilir. Sakinliği muhafaza etmek gerekir.
ANLAMSIZ gözlerle etraf süzülüp, pidenin çıkışının müjdelenmesi beklenirken akla birinin sıraya kaynak yaptığı senaryosu gelir. Hatta sanki gerçekten yapılmışcasına, yok yere insan kendini gaza getirebilir. 'Hele bir denesin, orucu yakar, ağzını burnunu kırarım' şeklinde etrafa asabi bakışlar gönderilir.
Pideler fırından çıkıp kokusu etrafı sarınca, açlıkla beraber gözü de doymaz olur insanın.
'2 TANE mi alsam, 3 tane mi?
Ben tek başıma 1 pideyi gömerim zaten, 4 mü yapsak acaba onu?' soruları dönmeye başlar kafada. Açken hiçbir sayı yeterli görünmez göze.
Ve pideler görünür ufukta, sıra sıra dizilmiş uzun küreğin üstünde.
O ANDA sinir, stres uçar gider, pamuk gibi olur insan.
Godot'u bekleyenler halt etmiş, pideyi bekleyenin vuslata eriş anındaki katarsisi her şeye bedeldir. DEVAMI YARIN
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İNANILANIN aksine Einstein okulda matematikten kalmamıştı.
Ama okula giriş sınavını ilk seferde geçememişti.
Gerçi diğer tüm arkadaşlarından iki yaş küçüktü.
TESPİTLİ YORUM
@elifbuyukcelik RAMAZAN ayında sahura kadar uyumayan kişinin sahur sofrasındaki gereksiz fazla enerjisi ve uyuyup uyananların onu gram takmaması...
*****
@onderseren "FAKİRE sürekli yetinmeyi öğretmeyin, fakir zaten yetinmeyi biliyor. Zengine öğretin ki az zıkkımlanıp paylaşmayı bilsin." Günümüzün net özeti yemin ederim...
AlkışlıYorum
@fistikkabugu SİFON bozulmuştu ve babam 1 haftanın sonunda KENDİ YAPAMAYACAĞINI anlayıp usta çağırdı. Usta geldi, yaptı, gitti.
Usta gittikten sonra babam "Sanki şurası şöyle olacaktı" diye bir şeyleri kurcalayıp BOZDU. Usta geri gelecek…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- En saçma Ramazan soruları 28 Mart 2023, Salı DENİZDE kafamı suya soksam orucum bozulur mu? HOCAM yemeğin tadına baksam orucum bozulur mu? RÜYAMDA kötü...
- Ramazan’da oruç tutanların yaşadığı şeyler 27 Mart 2023, Pazartesi RAMAZAN yaklaştığında kendini her gün oruç tutmaya hazır hissedersin. İLK 1-2 gün oruca sağlam başlarsın, "İyi...
- Ramazan ile ilgili içimizi huzurla dolduran detaylar 26 Mart 2023, Pazar Ramazan pidesi: Görüntüsü bile o sıcacık, mis gibi kokuyu hatırlatmaya yetiyor. Çocukluğumuzda girdiğimiz o pide...
- Dünyanın yedi harikası 25 Mart 2023, Cumartesi CHICAGO'DA bir ortaokulda öğrenciler Dünyanın Yedi Harikası konusunu işliyorlardı. Dersin sonunda öğretmen öğrencilerden...
- Bir gün mutlaka 24 Mart 2023, Cuma BİR GÜN, çocuğum doğdu. O dünyaya geldiğinde, yetişmem gereken uçaklar ve ödenmesi gereken faturalarla meşguldüm....