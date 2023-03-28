RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Mart 2023, Salı

En saçma Ramazan soruları

DENİZDE kafamı suya soksam orucum bozulur mu?
HOCAM yemeğin tadına baksam orucum bozulur mu?
RÜYAMDA kötü bir kadın görsem orucu bozar mı?
ŞEKERSİZ sakız çiğnesem orucum bozulur mu?
ABDEST alırken gargara yapsam orucum bozulur mu?
MASAMIN önüne bardaklara su koysam unutarak içsem orucum bozulur mu?
SABAH ezanı okunduktan kaç saniye sonra yemek yeme içme hakkım bitiyor?
GÜNEŞ ışıkları evin içine doğana kadar sahuru uzatabiliyor muyuz?
AKŞAM ezanı okunmasına yakın eve aldığım pidenin tadına baktım orucum bozulur mu?
SİGARA içmiyorum ama dumanını çekiyorum, orucum bozulur mu?
ÇOK küfür ediyorum orucum bozulur mu?
KOLONYA çeksem orucum bozulur mu?
AÇIK saçık kadınlara bakmak orucu bozar mı?
SU kaybım olmasın diye kendi tükürüğümü yuttum orucum bozulur mu?
"ORUÇLUYKEN unutarak yemek yedim, daha sonra hatırladım, fakat yine de yemeye devam ettim. Acaba orucum bozulur mu?".
"NEFES darlığı sorunum var. Kullandığım fıs fıs orucumu bozar mı?"
"GÖZ damlası orucu bozar mı?"

LÜZUMSUZ BİLGİLER
ELLERİNİZİ kağıt havluyla kurutmak elinizde bulunan bakteriyi yüzde 456 oranında azaltacaktır.
Öte yandan el kurutma makinesi bakterileri yüzde 255'e kadar artırır çünkü yaydığı ısı ile halihazırda bulunan bakterileri yayar.

TESPİTLİ YORUM
ADAM, "istakoz tok tutar, doyurur ve susatmaz, sahur için ideal bir besin" diyor… Ulan annem istakoz görse kertenkele diye öldürür.

ALKIŞLIYORUM
MEMLEKETİN iyi üniversitelerinden birinde burslu olarak iki tane bölüm bitiren, akabinde gittiği Amerika'da doktorasını, asistanlığını yaptığı profesörden aldığı yüklü fonlarla tamamlayan, şu anda dünyanın en büyük kredilendirme kuruluşlarından birinde çok yüksek kazançla üst düzey yönetici olarak işine devam eden, işe limuzinle götürülüp getirilen ve "Desperate Housewives" stili bir evin şahsen sahibi olan, son finans krizinde birçok arkadaşı işten atılmasına rağmen işten atılmayan evladıyla ilgili yorumu "Bizim oğlan kendini sevdirmiş oralarda" şeklinde.
Memleketim babalarını seviyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak En saçma Ramazan soruları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA