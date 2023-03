Ramazan’da oruç tutanların yaşadığı şeyler

RAMAZAN yaklaştığında kendini her gün oruç tutmaya hazır hissedersin.

İLK 1-2 gün oruca sağlam başlarsın, "İyi ya güzel dayandık" dersin:

Fakat günler ilerledikçe...

GECE uyandığınızda ezanın sesini duyup sahuru kaçırdığınızı anladığınız an dev acı verir bünyeye.

ZAMANINDA sahura kalktığınızda da gözlerinizi açık tutmakta zorlanırsınız.

YİYEBİLECEĞİNİZ kadar yemeye çalışırsınız fakat hiç aç değilsinizdir çünkü gecenin körüdür.

MİDENİZ gün boyu guruldar.

GÜN içinde en ufak bir yemek kokusunu bile burnunuz yakalar, elbette koku çok güzel gelir.

VE tam kokuya doğru yönelirken oruç olduğunuzu hatırlarsınız.

BAZEN de oruç olduğunuzu hatırlayamazsınız, kafanız tam ağzınıza bir şeyler atmışken dank eder.

ORUÇ tutmayan arkadaşlarınızla gittiğiniz mekanlarda haliniz zordur!

BAZEN açlık ve susuzluk öyle koyar ki orucu bozasınız gelir! Şeytana uymaya ramak kala kendi kendinizi sakinleştirirsiniz.

NEFESİNİZ az biraz kokabilir...

GÜN içinde aklınızda tek bir şey vardır: İFTAR VAKTİ...

RAMAZAN ayında zamandan an be an haberiniz vardır.

TOPUN atılmasına kalan dakikalar bir ömür kadar uzun gelir.

AMA o dakikaların hemen ardından:

YEMEEĞKK!!

BAZEN müezzinin dalgınlığı yüzünden erken okunan ezanla orucu erken açarsın.

YİNE de "Olur böyle vakalar" deyip önümüzdeki oruçlara bakarsın.

VE bir ayın sonunda oruç görevini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşarsın.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

AÇLIĞIN tetiklemesiyle hücrelerin kendini sindirerek yenilemesini sağladığı teziyle Nobel Ödülü kazanan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti… Genlerdeki mutasyonlar hastalıklara neden olurken, aç kalma süreçlerinin kanser ve nörolojik hastalıklar gibi rahatsızlıkları olan bazı vakalarda iyileşme olduğu gerçeğini ve sağlığa katkılarını kanıtladı.



TESPİTLİ YORUM

@onderseren SAHURDA Keban Barajını da içsen sonradan yine susayacaksın.

Yapacak bir şey yok.



***



@YARlMDeli_ İFTARA 4 saat kaldı şu an algım ve idrak kabiliyetim sıfır. İlkel kabile insanları gibiyim halalu magadu estorabamba!

AlkışlıYorum

@Iafazn KUZENIM oruç tutmuyo amcam az önce yengeme o Mekkeli müşriğe söyle akşam iftara gittiğimizde oruçlu gibi davransın diyor.

HHHH

@81Memmed Eniştem sahurda 4 tabak pilav yedi 'Allah sabrını veriyo oruç tutanlara' diyo. Çenesinde ve kaşında pilav var.