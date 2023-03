Ramazan ile ilgili içimizi huzurla dolduran detaylar

Ramazan pidesi: Görüntüsü bile o sıcacık, mis gibi kokuyu hatırlatmaya yetiyor.

Çocukluğumuzda girdiğimiz o pide kuyrukları, iftarda ağıza atılan o ilk lokma, eve koşarak götürürken kendini bir lokma almamak için zor tutmak, fırından alındıysa elinizi kolunuzu yakan sıcaklığı.

Şükür hissi: İftar sofrasında iki lokma yedikten sonra durup yemeklere baktığın o an, gelen şükür hissiyatı başka bir şeyle kolay kolay değişmeyecek bir duygu.

İftardan sonra sahura kadar arkadaşlarla oturmak:

Ramazan ile ilgili en güzel şeylerden biri de sahura kadar arkadaşlarınla oturup sohbet etmekti. Belki teravihten sonra, özellikle de Ramazan yaz aylarına denk geldiyse, dışarıda/ balkonda oturup dondurma yemek, çekirdek çitlemek, mahallede iftar ya da teravih sonrası yürüyüş yapmak dünyanın en keyifli aktivitesiydi.

Güllaç: Seveni kadar sevmeyeni de çok fazla ama sonuçta Ramazan denince akla ilk gelen yemeklerden biri, tıpkı pide gibi... Bu sebeple kendine has bir güzelliği var kabul etmek lazım.

Sahur: İlk başlarda keyiflidir, uyanmak zordur, gözün yarı kapalıdır ama gecenin bir yarısı yemek yemek güzeldir.

Yatağından kendini zorla çıkarmaya çalışırken mutfaktan gelen çatal bıçak sesleri bile mutluluk doldurur içini.

İftarda yenilen her yemeğin çok lezzetli gelmesi:

Yemek yemenin ne kadar güzel bir eylem olduğunu hatırlarsın her akşam. Sadece peynir, ekmek de konsa sofraya dünyanın en iyi yemeğidir o.

Ailecek ya da sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz sofralar: 11 ay boyunca her zaman ailecek bile yemek yiyemiyoruz ama Ramazan geldi mi hep birlikte, tüm sevdiklerimizle beraber oturuluyor ya o sofraya en kıymetlisi de o işte.

Kalabalık camiler: Birçoğumuz yalnızca iftar saatine yakın vakitlerde televizyon programlarında görebilmişsek de, Ramazan demek cami avlularının dolup taşması demekti.

Hurma: Yılın kalanında diyet yapanların ve rafine şekeri hayatından çıkarmaya çalışanların göz bebeği olan hurma tekrar market raflarına gelir, sofranın ortasındaki yerini alır ya işte o zaman anlarsın gerçekten Ramazan'ın geldiğini.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

HİNDİSTAN'DAKİ Padmanabhaswamy Tapınağı'nın 8 mahzeninde saklı yaklaşık 19 milyar dolar değerinde altın ve değerli taş bulunmaktadır.

Bir mahzen ise hala açılamamış ve içeride ne olduğu hala bilinmiyor.



TESPİTLİ YORUM

@sackurutmesi GECE tam sahur yaparken Meryem uyandı.

Yanıma gelip 'Babacım benimle yatar mısın?' dedi, gittim yanına yattım. Emziği çıkarıp 'Babacım seni çok seviyorum, sen de beni seviyor musun?' dedi, 'Evet' dedim. Sonra dönüp yattı.

Bu kadın cinsinde sevildiğini duymak daha bebelikten başlıyor galiba.



ALKIŞLIYORUM

OLDUKÇA uzun şehirlerarası bir gece yolculuğu sırasında uyuyarak dinlenme tesisini kaçıran ve yoldaki bir kaza nedeniyle otobüs durduğu gibi atlayıp 50 metre kadar uzaklaştıktan sonra kimse görmez düşüncesiyle tuvalet ihtiyacını gideren, işte tam da o esnada muavinin projektör gibi el fenerini tutarak "Hadi yol açıldı, gidiyoruz!" diye deşifre ettiği kişi ben değilim.

İlan olunur.