RAMAZAN İMSAKİYE
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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 25 Mart 2023, Cumartesi

Dünyanın yedi harikası

CHICAGO'DA bir ortaokulda öğrenciler Dünyanın Yedi Harikası konusunu işliyorlardı.
Dersin sonunda öğretmen öğrencilerden Dünyanın Yedi Harikası olduğunu düşündükleri şeyleri bir liste yaparak yazmalarını istedi. Biraz anlaşmazlıklar olduysa da sonunda çoğunluk aşağıdakiler üzerinde uzlaşmaya vardı.
1. Mısırdaki Piramitler
2. Hindistan'daki Tac Mahal
3. Arizona'daki Büyük Kanyon
4. Panama Kanalı
5. Empire State Binası
6. St. Peter Bazilikası
7. Çin Seddi Öğretmen listeleri toplarken öğrencilerden birinin, sessiz bir kız öğrencinin, kağıdını vermediğini fark etti. Yanına yaklaştı ve bir sorun olup olmadığını sordu. Küçük kız:
"Evet, o kadar çok var ki, karar vermekte zorlanıyorum" diye cevap verdi.
Öğretmen: "Yazdıklarını bize oku, belki sana yardımcı olabiliriz" dedi.
Küçük kız biraz tereddüt ettikten sonra saymaya başladı:
"Bence Dünyanın Yedi Harikası:
1. Dokunmak
2. Tatmak
3. Görmek
4. İşitmek" Burada biraz tereddüt ettikten sonra devam etti...
5. Hissetmek
6. Gülmek
7. Ve sevmektir." Sınıfta büyük bir sessizlik oldu, o an bir toplu iğne yere düşse sesi duyulabilirdi.
Bu öykü bize basit ve sıradan sayarak önemsemediğimiz şeylerin aslında dünyanın en muhteşem şeyleri olduğunu ve onları yaşamak için uzun yolculuklar yapmamıza gerek olmadığını ne güzel hatırlatıyor.
Hepimiz bize bahşedilen bu harika hediyelerin kıymetini bilelim...

LÜZUMSUZ BİLGİLER
2002 yılında İngiltere'de birkaç kişi polise yoldan çıkan bir arabanın kazasını bildirdi.
Ancak polis olay yerine vardığında kazadan iz yoktu. Derin aramalar sonucu hem araba hem de sürücünün bedeni bulunmuştu ancak raporlar kazanın görgü tanıklarının bildirilerinden beş ay önce gerçekleştiğini ortaya koydu.

TESPİTLİ YORUM
ORUÇ Seni Tutsun!
İnsanları Kıracaksan Gıybete Dalacaksan Sağa Sola Öfke Saçacaksan Kinden Nefretten Vazgeçmeyeceksen BOŞUNA AÇ KALMA

ALKIŞLIYORUM
@rda1905 BÜYÜK abim 4 yıl önceki Ramazan'ın ilk günü salatayı masaya geç götürdüm diye kavga çıkarmıştı bir sonraki Ramazan'da evliydi ve ilk gün onlara gittiğimizde salatayı masaya taşıyan oydu şimdi gelmiş beddua ettiysen geri al sahuru bile ben hazırlıyorum diye ağlıyor daha çok ağlar

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Dünyanın yedi harikası
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