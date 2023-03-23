Baba nasihati

BİR baba ile kızı dertleşiyormuş.

Kız babasına, çok sıkıntı çektiğinden, sorunlarla baş edemediğinden bahsetmiş.

Babası kızını dinlemiş, kızını mutfağa götürmüş:

– Gel, sana bir şey göstereceğim!

Ünlü bir aşçı olan baba, ocağa üç tane eşit büyüklükte kap koymuş, üçüne de eşit su koymuş ve üçünün de altını aynı miktarda yakmış.

Ve birinci kaba bir havuç, diğerine bir adet yumurta, diğerine ise bir avuç çekilmemiş kahve çekirdeği koymuş. Ve her üçünü de tam 20 dakika pişirmiş. Daha sonra ateşi kesmiş. Sonra masaya 2 tane tabak, bir tane de boş bardak koymuş. İlk önce haşlanmış havucu alıp bir tabağa koymuş. Sonra pişmiş yumurtayı diğer tabağa koymuş. Sonra da suya iyice sinmiş ve tam kıvamında kahve görüntüsü olan kahveyi de alıp bir bardağa boşalttıktan sonra kızına dönerek demiş ki:

– Kızım, söyle bakalım ne görüyorsun?

Kızı:

– Havuç, yumurta ve kahve.

Kızını masaya iyice yaklaştıran baba bunlara daha yakından bakmasını istemiş.

Kızının şaşkınlığını gören baba, anlatmaya devam etmiş:

– Havuç haşlandığı için yumuşak bir hal aldı. Yumurta, artık pişmekten içi katılaşmış sert bir hale geldi. Kahve ise, harika olmuş. Tadı da çok hoş.

Kız, iyice şaşırarak sormuş:

– Baba, bunu bana niçin gösteriyorsun?

Babası:

– Hepsi aynı şekil kapta, aynı sıcaklıkta, aynı dakika pişti. Fakat hepsi bu etkiye farklı tepki verdiler.

Havuç ilk başta sertti, güçlü idi; ama kaynatılınca yumuşadı, güçsüzleşti, çözüldü.

Yumurta çok kırılgandı, hafifçe dokunsan çatlayabilirdi; ama kaynatılınca içi sertleşti, hatta katılaştı. Bir avuç çekilmemiş kahve ise yine sertti, hepsi birbirine benziyordu.

Fakat ısıtılınca ne oldu; bu kahve çekirdekleri, ısındılar, gevşediler ve içinde oldukları suya yayıldılar. Suyu eşsiz bir tat da bir kahveye çevirdiler.

Şimdi söyle bakalım kızım sen hangisisin? Zorluklarla karşılaştığın zaman nasıl tepki gösteriyorsun? Havuç gibi sıkıntılara, problemlere rast gelince çözülüyor musun, benliğini koruyamıyor musun?

Yumurta gibi katılaşıyor, başta kendin olmak üzere kimseye faydan dokunmuyor mu?

Kahve gibi kendini bitirmek uğruna, kendini ateşe atma pahasına diğer insanlara mutluluk veren, huzur veren, ağızlarına lezzet veren bir sevgi kaynağı mısın?

Hayat akarken hayata bakış açınız sıkıntılara karşı duruşunuzu belirler.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

JOAO Pereira de Souza, Rio de Janeiro kıyılarında açlıktan ölmek üzere olan bir penguen bulmuştu.

Onu iyileştiren Joao doğaya saldıktan sonra geleceğinden umutsuzdu ancak Dindim her defasında geri döndü.

Genellikle üremek için Arjantin veya Şili kıyılarını seçen arkadaşlarının aksine Dindim 8 ayını geçirmek için Souza'nın yanına dönüyor.



TESPİTLİ YORUM

"ERKEĞİ toklukta, kadını yoklukta, evladı yaşlılıkta, kardeşi mirasta, arkadaşı yolculukta, dostunu zor durumda tanırsın" demiş atalarımız.



ALKIŞLIYORUM

PATRONUM zam talebimi diğer elemanlara haksızlık olacağı ve kul hakkı yemiş sayılacağı gerekçesiyle reddetti.

Sigortamı asgari ücretten yatırması kul hakkı yemek sayılmıyor tabi, yoksa çok adaletli ve dürüst bir insandır kendisi!