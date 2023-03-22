Hayallerinizden sıfır aldınız mı?
Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi hocası. Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan 7 sayfalık bir kompozisyon yazdı.
Hayalini en ince ayrıntılarıyla anlattı. Hatta hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin krokisini de çizdi. Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini gösterdi. Krokiye, 200 dönümlük arazinin üzerine oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da ekledi.
Ertesi gün hocasına sunduğu 7 sayfalık ödev, tam kalbinin sesiydi. İki gün sonra ödevi geri aldı. Kâğıdın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir "0" ve "Dersten sonra beni gör" uyarısı vardı. "Neden "0" aldım?" diye merakla sordu hocasına, çocuk.
"Bu senin yaşında bir çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal" dedi, hocası. Paran yok. Gezginci bir aileden geliyorsun. Kaynağınız yok.
At çiftliği kurmak büyük para gerektirir. Önce araziyi satın alman lazım. Damızlık hayvanlar da alman gerekiyor.
Bunu başarman imkânsız ve ekledi:
"Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten sonra yeniden yazarsan, o zaman notunu yeniden gözden geçiririm." Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü. Babasına danıştı. "Oğlum" dedi babası "Bu konuda kararını kendin vermelisin. Bu senin hayatın için oldukça önemli bir seçim!" Çocuk bir hafta kadar düşündükten sonra ödevini hiçbir değişiklik yapmadan geri götürdü hocasına. "Siz verdiğiniz notu değiştirmeyin" dedi. "Ben de hayallerimi." O orta 2 öğrencisi, bugün 200 dönümlük arazi üzerindeki 1000 metrekarelik evinde oturuyor. Yıllar önce yazdığı ödev şöminenin üzerinde çerçevelenmiş olarak asılı.
Öykünün en can alıcı yanı şu: Aynı öğretmen, geçen yaz 30 öğrencisini bu çiftliğe kamp kurmaya getirdi. Çiftlikten ayrılırken eski öğrencisine "Bak" dedi, "Sana şimdi söyleyebilirim.
Ben senin öğretmeninken, hayal hırsızıydım. O yıllarda öğrencilerimden pek çok hayal çaldım. Allah'tan ki, sen, hayalinden vazgeçmeyecek kadar inatçıydın."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
JAPONYA Nara'da bulunan vahşi geyikler insanlarla o kadar kaynaşmış durumda ki şehrin içinde gezip, ikram karşılığında insanlara reverans bile yapıyorlar.
TESPİTLİ YORUM
50 YAŞINDAN sonra harfleri yakından seçemezsin, ama dönen fırıldakları uzaktan bile seçersin... Jean Gabin
AlkışlıYorum
SAAT sabahın altısı. Çok soğuk ve yağmurlu bir gün. Sokaklar henüz boş.
Koşar adımlarla otobüse yetişmeye çalışıyorum.
'Yatağımda olmak için neler vermezdim' diye düşünürken, yanından geçtiğim çöpçü beni şöyle bir süzdükten sonra, "Ben istesem varmazdın, benim hanım mışıl mışıl uyuyordur şimdi" dedi.
Bense hala nasıl bu kadar haklı olabildiğine şaşıyorum.
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